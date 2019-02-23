7 Mart'ta İbadete Açılacak Çamlıca Camii'nde Son Durum Havadan Görüntülendi

Kaynak: DHA

TEMELİ 2013'te atılan Çamlıca Camii'nde sona gelindi. Cami 7 Mart'ta ibadete açılıyor. Regaib kandilinde ibadete açılacak camide kütüphane, konferans salonu gibi sosyal alanlar ise resmi açılış töreninin ardından halkın kullanımına açılacak.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Başbakanlığı döneminde 6 Ağustos 2013'te temelleri atılan Çamlıca Camii'nde artık sona gelindi. İnşaat işlerinin tamamlandığı cami de artık dışarıda 100 dönümlük arazide peyzaj çalışmaları sürüyor. Caminin çevresi ise havuzlar ve şelalelerle süslenecek, vatandaşlar için oturma alanları ile çocuk oyun alanları bulunacak.REGAİP KANDİLİNDE İBADETE AÇILIYORÇamlıca Camii'nin açılış tarihi de belirlendi. Regaib kandiline denk gelen 7 Mart'ta cami ibadete açılacak. Sabah ezanıyla ibadete açılacak camide akşam da mevlit okunacak. Cami kompleksi içinde bulunan kütüphane, konferans salonu, sanat galerileri gibi sosyal alanların resmi açılışın ardından halkın kullanımına açılacağı belirtildi."7 MART TARİHİNDE İBADETE AÇIYORUZ"İstanbul Cami ve Kültür Hizmet Birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ergin Külünk, "2013 yılından bu yana devam edilen çalışmalarımızın artık sonuna geldik. Bahçe kısmında süren peyzaj çalışmalarının dışında şu anda çalışmalar tamamlandı. 5,5 yıldır devam eden çalışmalarda 500 bin metrekarelik bir alan içinde 200 bin metrekaresi kapalı alanda betonarme inşaat çalışması yaptık. 7 Mart 2019 tarihinde artık vatandaşlarımızın ibadetine açıyoruz" dedi.ÇAMLICA CAMİNİN BAZI ÖZELLİKLERİ ŞÖYLEÇamlıca Camii külliyesinde vatandaşların rahat hareket etmeleri için 24 yürüyen merdiven ile 27 asansör de yerlerine yerleştirildi. Yürüyen merdivenlerin camiye yaya olarak gelen vatandaşları rahatlıkla caminin içine ulaşmalarını sağladığı belirtildi. Asansörleri kullanan vatandaşların ise otoparktan direkt caminin içine ulaşabildikleri belirtildi.17 BİN METREKARE HALI SERİLDİCaminin içinde 17 bin metrekarelik alan deseni Çamlıca Camii için tasarlanan özel yapım halı ile kaplandı. Halının altında elektrikli ısıtma sistemi bulunuyor.7 TON AĞIRLIĞINDA AVİZESİ VARBu arada daha önceden Çamlıca Camii'nin dev kubbesinin altına yerleştirilen 7 ton ağırlığında 3 kattan oluşan dev avize ise testleri tamamlanarak kullanıma hazır hale getirildi. İç içe geçmiş halkalar şeklinde olan dev avizenin en geniş bölümü 32 metre çapında, diğer halkalar ise 24 ve 16 metre çapında. Camide ayrıca 10 metre çapında 4 avize daha bulunuyor.CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK CAMİEn büyük cami kompleksi olacak Çamlıca Camii, 63 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği şekilde planlandı. 6 minareli camide, 11 bin metrekare büyüklüğünde Türk İslam eserlerinin yer alacağı bir müze ile 3 bin 500 metrekare büyüklüğünde bir sanat galerisi olacak. Komplekste ayrıca sanat atölyeleri, kütüphaneler ve konferans salonları, 3 bin 500 araç kapasiteli katlı bir otopark bulunuyor.DÜNYANIN EN BÜYÜK ALEMİNE SAHİPÇamlıca Camisi, 7 metre 77 santimetre boyundaki dünyanın en büyük alemine sahip. Çamlıca cami ayrıca kubbe kemerlerinin iç kısmına takılan 220 metre boyunda "Fetih Suresi"yle dikkat çekiyor. Caminin 72 metre yüksekliğinde 35 metre çapında dev ana kubbesi bulunuyor. Cami 4'ü 107.1 metre, 2'si ise 90'ar metre uzunluğunda 6 minareye sahip. Çamlıca Camii bir afet anında sivil savunma anlamında kapalı alanları ile 100 bin kişiyi barındıracak şekilde planlandı.Görüntü Dökümü:-----------Caminin içinden dışından görüntüler-Havadan görüntüler-Külünk'ün açıklaması