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7 milyon TL'lik malikanesini satan Güzide Mertcan, yeni evini ilk kez gösterdi

MasterChef yarışmasıyla ünlenen Güzide Mertcan, aylarca konuşulan 7 milyon TL'lik lüks malikanesini satarak apartman dairesine taşındı. Mertcan, merak edilen yeni evini de YouTube kanalından paylaştı.

25.03.2020 16:05 | Son Güncelleme: 25.03.2020 16:05

TV8 ekranlarının en sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye ile tanınan Güzide Mertcan, olay yaratan 7 milyon TL'lik villasını satarak yeni açtığı restoranın üst katındaki apartmana taşındı. Programın final yapmasının ardından YouTube'da içerik üretmeye başlayan Mertcan, son olarak yeni evini gezdirdi.

"HAYATIMDA İLK KEZ ŞEHİR MERKEZİNDE OTURUYORUM"

Yıllar önce yatırım amaçlı aldıkları 7 milyon TL'lik malikanesi yüzünden eleştirilen Güzide Mertcan, evlerini satarak apartman dairesine taşındı. 3 çocuğu olan Mertcan, yeni evini de YouTube kanalı üzerinden takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Evi hakkında konuşan Mertcan, "Ben ilk kez şehir merkezinde oturuyorum. Hep dağ taşta oturdum. Başakşehir'de de en ücra noktadaydım, dağ başıydı şehre yakın değildim. Hayatımda ilk kez şehir içinde bir yerde oturuyorum. Camdan baktığımda insan görüyor olmak çok güzel" dedi.

7 milyon TL'lik malikanesini satan Güzide Mertcan, yeni evini ilk kez gösterdi
Güzide'nin sattığı lüks evi...

"ALDIĞIMIZ İLK GÜNDEN BU YANA SATMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Programda yarıştığı süre zarfında başarısının yanı sıra eviyle gündeme gelen Güzide Mertcan, 7 milyon TL'lik malikanesi için şunları söylemişti: "Biz bu evde 4–4.5 yıldır oturuyoruz tapusunu aldığımız ilk günden beri satmaya çalışıyoruz. Belli sebeplerden dolayı satmak istiyorduk ve sattık. Uzun zamandır beklediğimiz bir şey olduğu için 'keşke' demeyeceğim. Ben 10 yıllık evliliğim boyunca 6 kez ev taşıdım. Farklı farklı semtlerde, farklı evlerde yaşadım. Bu yüzden ev ile aramda çok bağ olmuyor. Dükkanımın üstünde kiralık bir daire bulduk, 3+1 bir süre orada oturacağız. En kısa zamanda oraya taşınmayı düşünüyoruz."

7 milyon TL'lik malikanesini satan Güzide Mertcan, yeni evini ilk kez gösterdi
7 milyon TL'lik malikanesini satan Güzide Mertcan, yeni evini ilk kez gösterdi
7 milyon TL'lik malikanesini satan Güzide Mertcan, yeni evini ilk kez gösterdi
7 milyon TL'lik malikanesini satan Güzide Mertcan, yeni evini ilk kez gösterdi
7 milyon TL'lik malikanesini satan Güzide Mertcan, yeni evini ilk kez gösterdi
7 milyon TL’lik malikanesini satan Güzide Mertcan, yeni evini ilk kez gösterdi
Etiketler : Türkiye, Magazin

Haberin Videosu :

Yedi milyon TL'lik malikanesini satan Güzide Mertcan, yeni evini ilk kez gösterdi

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Yorumlar (9)
ERHAN:Haram ile namussuzluk yaparak villada oturur 7 değil 77 milyon TL ye de sahip olur
Cevap Yaz 1 0
DALAVERE:Dindar nesil. Bunlar bir zamanlar mağduruz derlerdi. Halk fakir bu nesil nedense aşırı zengin
Cevap Yaz 4 2
ZAZA ZAZA:Senin din ile sorunun varda kinini bu kıza kusuyorsun bir bitmediniz aydınlık görüntülü karanlık ruhlar
0 1
GAGA:2000 öncesi ve sonrası mutasyona uğradılar
Cevap Yaz 4 3
ERHAN:Sen o parayı nasıl kazandın sanki benim başıma 100 binlik villayı satmış, meşru yollar ile kazanç sağladığın belli zaten
Cevap Yaz 4 1
ÖZKAN:Daha meşru gayrimeşruyu bilmiyorsun
1 2
BAHADIR:Bı sen eksiktin millet can derdinde sende reklam derdindesin bagislasaydin ya loseve villayı
Cevap Yaz 2 1
1234:Devir bunların devri
Cevap Yaz 5 11
ROKİ:Sizce kadın mı erkek mi?
Cevap Yaz 4 3

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