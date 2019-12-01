7 milyon TL'lik villası ile olay olan MasterChef Güzide Mertcan, sosyal medya hesabından isyan etti

TV8'in en çok izlenen programı MasterChef'te büyük başarı gösteren 31 yaşındaki Güzide Mertcan, 7 milyon TL'lik villası ve lüks içinde yaşadığı haberleriyle gündeme gelmişti. Mertcan, sosyal medya hesabından hakkında yalan haber yapıldığını söyleyerek uzun bir açıklama yaptı.

HABERLERDEN SONRA SARSILDIĞINI SÖYLEDİ

Fenomen yarışmada özellikle tatlı yapmadaki yeteneğiyle şeflerin takdirini toplayan Mertcan, sosyal medyada gündeme gelen "Lüks içinde yaşıyor" haberlerinden sonra çok sarsıldığını ve ailesiyle ilgili ortaya atılan bazı iddiaların doğru olmadığını anlatan uzun bir yazı paylaştı.

Fenomen yarışmacı Instagram hesabından şu notu paylaştı:

TAKIM ARKADAŞLARINDAN DESTEK

Ailesi ve özel hayatıyla ilgili açıklama yapmak zorunda kaldığını söyleyen Mertcan'a yarışmadaki arkadaşlarından destek geldi. Arkadaşları sevilen yarışmacıya "Senin ve eşinin ne kadar mütevazi ne kadar candan ve nasıl emekçi insanlar olduğunuzu kalp gözüyle yüzünüze bakan herkes anlar bence. Açıklama yapmaya bile gerek yok" mesajlarıyla "Yanındayız" mesajını verdi.