7,5 milyonluk arabayla test sürüşü yapan Acun Ilıcalı, muhabirleri uyardı: Yeni arabam diye yazmayın

Acun Ilıcalı önceki gün Bebek Balıkçısı'ndaydı. Yurtdışından gelen misafirlerini yemeğe çıkaran ünlü televizyoncu, çıkışta Rolls Royce Cullinan marka bir araca binerken görüntülendi. Test sürüşü için aracı aldığını söyleyen Acun, gazetecilere, "Sakın yeni arabası diye yazmayın" diye seslendi.

"ARABA BENİM DEĞİL"

Ilıcalı fotoğraflarını çeken muhabirleri, "Sakın yeni arabası diye yazmayın" diyerek uyardı. Ilıcalı daha sonra şu açıklamayı yaptı: Araba benim değil, marka test sürüşü için 1 haftalığına bana verdi.

ARABANIN DEĞERİ 7,5 MİLYON LİRA

Söz konusu aracın, Türkiye'deki fiyatı ise yaklaşık 7,5 milyon lira.