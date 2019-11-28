Haberler » Güncel » 7,5 milyonluk arabayla test sürüşü yapan Acun Ilıcalı, muhabirleri uyardı: Yeni arabam diye yazmayın - Haber

7,5 milyonluk arabayla test sürüşü yapan Acun Ilıcalı, muhabirleri uyardı: Yeni arabam diye yazmayın

7,5 milyon liralık Rolls Royce Cullinan marka arabayı test sürüşü için alan Acun Ilıcalı, kendisini görüntüleyen gazetecileri uyardı. Ilıcalı, "Sakın yeni arabası diye yazmayın" dedi.

28.11.2019 17:03 | Son Güncelleme: 28.11.2019 17:17

Acun Ilıcalı önceki gün Bebek Balıkçısı'ndaydı. Yurtdışından gelen misafirlerini yemeğe çıkaran ünlü televizyoncu, çıkışta Rolls Royce Cullinan marka bir araca binerken görüntülendi. Test sürüşü için aracı aldığını söyleyen Acun, gazetecilere, "Sakın yeni arabası diye yazmayın" diye seslendi.

"ARABA BENİM DEĞİL"

Ilıcalı fotoğraflarını çeken muhabirleri, "Sakın yeni arabası diye yazmayın" diyerek uyardı. Ilıcalı daha sonra şu açıklamayı yaptı: benim değil, marka test sürüşü için 1 haftalığına bana verdi.

ARABANIN DEĞERİ 7,5 MİLYON LİRA

Söz konusu aracın, Türkiye'deki fiyatı ise yaklaşık 7,5 milyon lira.

7,5 milyonluk arabayla test sürüşü yapan Acun Ilıcalı, muhabirleri uyardı: Yeni arabam diye yazmayın

Bebek Balıkçısı, Acun Ilıcalı, Araba, Magazin, Güncel


HABER YORUMLARI (7)
NEYSE:ohh reklamlaaaar
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
ÇİLEKEŞ:ben zengin olsam mütevazilikten ödün vermezdim ve dandik bir arabaya binip 5 vakit namazımı kılardım
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
ISPARTALI:YANİ BEN ÖZETLEYEYİMFİLMİN SONUNDA HEPİMİZ ÖLÜCEĞİZ DEMİŞ PAŞALI ARKADAŞ
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
PAŞALI:Acun Abi istersen 7 trilyonluk arabaya bin. istersen dünyanın en güzel sarayında otur. senin de sonun 2 metre kazılmış toprak fakirinde 2 metre kazılmış toprak.
Yayından Kaldır
35 7
Cevap yaz
ACUNN:ya öteki taraf yoksa. . . sen yaşamadıklarınla ben ise yaşadıklarımla kalırım düdük makarnası naaberrrr.
Yayından Kaldır
0 2
PAŞALI:XD: Toprak üstünde eşit değiliz ama toprak altında hepimiz eşit olacağı onu anlatmak istedim. Acun bahane oldu. .
Yayından Kaldır
2 1
XD:Adamı seviyor musun yoksa sevmiyorsun da laf mı atmaya çalıştın anlamadım bu kadar olumsuz olup olumlu bir anlam taşıyan cümle olabilir.
Yayından Kaldır
5 9
Son Dakika Güncel Haberleri
17:44 Tokat yemekleri İstanbul Havalimanı'nda tanıtıldı
17:44 Kara Şahin "Türk aklı" ile uçacak
17:43 İstanbul Sözleşmesi, AP'de 91 'hayır' oyuna karşılık 500 'evet' oyuyla onaylandı
17:42 Kosova'dan arnavutluk'taki depremzedelere yardımlar devam ediyor
17:42 Siber güvenlik lisesi için çalışmalar başladı
17:06 Son dakika: Çavuşoğlu'ndan Macron'un küstah sözlerine yanıt: Terör devleti kurmak istiyordu, hayal kırıklığı yaşadı
17:03 7,5 milyonluk arabayla test sürüşü yapan Acun Ilıcalı, muhabirleri uyardı: Yeni arabam diye yazmayın
16:50 IKBY Başbakanı Barzani'den PKK açıklaması: Onaylamıyoruz ve buna karşıyız
16:35 10 yaşındaki çocuk TIR'ın altında kaldı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı
16:33 Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarılar: Kuvvetli fırtına ve yağış geliyor
16:23 Antalya'da güneşli havayı görenler denize akın etti
13:09 İnternet satışıyla başlayan genç kadın, milyonluk şirket kurdu
11:27 Bankalar, ATM'den günlük limitin üzerinde para çekimine 4-6 TL ücret getirdi
11:25 Türkiye'de ilk kez üretilen balık pastırmasına talep yağıyor
20:20 Asker selamı verdiği için eleştirilen Dybala'ya Merih Demiral'dan destek!
28.11.2019 17:45:37