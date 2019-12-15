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7 milyonluk villası ile olay olan MasterChef Güzide: Neden sadece kapalı olan suçlanıyor?

7 milyonluk villası ile çok konuşulan MasterChef yarışmacısı Güzide Mertcan, sosyal medya hesabından gelen bir soruya "Binlerce villanın içinde sadece neden kapalı olan suçlanır" cevabını verdi.

15.12.2019 13:20 | Son Güncelleme: 15.12.2019 13:28

TV8'in sevilerekizlenen programı MasterChef'te büyük başarı gösteren 31 yaşındaki Güzide Mertcan, 7 milyon TL'lik villası ve lüks içinde yaşadığı haberleriyle gündeme gelmişti. Mertcan, sosyal medya hesabından takipçilerinden gelen sorulara içtenlikle yanıt verdi. Mertcan, söz konusu villası ile gelen bir soruya ise "Sadece neden kapalı olan suçlanıyor?" cevabını verdi.

VİLLASIYLA ÇOK KONUŞULDU

Yemek yarışması Masterchef Türkiye'de başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken ve son 5'e kalan Güzide Mertcan'ın özel hayatı da merak konusu oldu. Sık sık Instagram'da ev hallerini ve lüks evini paylaşan MasterChef Güzide'nin saray yavrusunu andıran villası da büyük merak uyandırmıştı. 7 milyon değerinde olduğu anlaşılan villa hakkında farklı söylentiler ortaya atılmıştı.

"NEDEN SADECE KAPALI OLAN SUÇLANIYOR?"

İddialardan sonra kendisi ve ailesi hakkında açıklama yapan Mertcan dün akşam Instagram hesabından soru cevap yaptı. Kendisine villa sorulan Güzide yine bir açıklama yaparak "Bizim sitede 80 tane ev var. Bizimkinden pahalı binlerce villa var. Muhafazakar aile sayısı bir elin parmaklarını geçmez. Şimdi siz cevap verin o zaman. Binlerce villanın içinde sadece neden kapalı olan suçlanıyor?" dedi.

7 milyonluk villası ile olay olan MasterChef Güzide: Neden sadece kapalı olan suçlanıyor?

masterchef türkiye, Magazin


HABER YORUMLARI (7)
KARA KUYU:niyemi ben söyliyim! cins ve a-normal oldugunuzdan.
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BARDU ÇELİK:Hiç bir. Şekilde. İslam düşmanı değiliz. O. Yarışmada ihdiyacı olan. Bir. Sürü. Yarışmacı. Varken. Böyle. Tirilyonluk malikane. Sahibi. Olan bu. Tip. Bu. Yarışmada olmayı. Hak. Edmiyo ayrıca. Evet. Türbanı. Kullanarak. Oy. Toplamaya. Çalışıyo.
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ESKİLER DER Kİ,:çok söz yalansız, çok para haramsız olmaz.
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VİLLA MI:bu fotoğraflarda villa değil malikane gözüküyor hollywood starlarında yok böyle bir ev 7 milyon tl de değil bence en az 70 milyon tl bu evin gerçek değeri ama tepki olmasın diye az söylüyor
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AYDIN:Hemen konuyu türbana bağlayıp algı yaratma konuyu saptırma düşüncesi içinde olduğu belli oluyor,hanımefendi konuyu buralara bağlama çabanız insanları rahatsız ediyor,vergisini verdim,zekatımı verdim,öşürümü verdim dersen daha anlamlı olur,lütfen dini inançlarımızı bu şekilde kullanmayın.
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TYJDDTHB:islam düşmanı oldukları için
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GÜÇ:bütün güç onlarda her şeye hükmediyorlar ama sorsan hala mağdurlar bir bitmedi şu mağdur edebiyatı herkesin merak ettiği bu kadar genç yaşta böyle bir servet nasıl oluyor hem de 2 3 defa batıp sonra çok kısa sürede eskisinden daha zengin olmak ama hemen gündemi değiştiriyor çünkü asıl sorunun cevabı yok
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