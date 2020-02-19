7'nci katın balkonundan düşen kişi, öldü

SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde, dengesini kaybederek 9 katlı binanın 7'nci katındaki balkondan düşen Ahmet Sağlam (65), hayatını kaybetti.

Olay, saat 16.00 sıralarında Çarşamba ilçesi Hasbahçe Mahallesi Dr. Orhan Atılgan Caddesi'nde meydana geldi. 7'nci kattaki dairenin balkonuna çıkan Ahmet Sağlam, iddiaya göre, dengesini kaybederek beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Sağlam'ın, yaşamını yitirdiği belirlendi. Sağlam'ın cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

- Samsun