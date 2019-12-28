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7'nci kattan düşen kadın öldü

Konya'da 7'nci kattaki evin penceresinden düşen kanser hastası Sevim E. (63) hayatını kaybetti.

28.12.2019 13:40 | Son Güncelleme: 28.12.2019 13:40 7'nci kattan düşen kadın öldü

 

'da 7'nci kattaki evin penceresinden düşen kanser hastası Sevim E. (63) hayatını kaybetti. Birlikte yaşadığı oğlu, annesinin kar yağışını izlemek için cam kenarına gittiğini söyledi.

Olay, saat 11.00 sıralarında merkez ilçesi Havzan Mahallesi Sıddık Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, kanser hastası olan Sevim E., kısa  süre önce tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu. Oğlu ile birlikte kalan Sevim E., sabah saatlerinde başlayan kar yağışını izlemek için 7'nci kattaki evlerinin penceresinin kenarına gitti. Sevim E., henüz belirlenemeyen nedenle beton zemine düştü. Annesinin düştüğünü fark eden oğlu ise durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sevim E.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerine gelen kadının yakınları gözyaşı döktü.

Sevim E.'nin cenazesi olay yeri incelemesi sonrası otopsi işlemleri için Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Meram, Konya, Güncel

Kaynak: DHA

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