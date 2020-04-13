Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

7'nci kattan havalandırma boşluğuna düştü, duvar kırılarak kurtarıldı

AKSARAY'da, çalıştığı inşaatın 7'nci katından havalandırma boşluğuna düşüp, mahsur kalan işçi Zeki Kozan (58), mesai arkadaşları tarafından duvarın kırılmasıyla kurtarıldı.

13.04.2020 14:15 | Son Güncelleme: 13.04.2020 14:15
7'nci kattan havalandırma boşluğuna düştü, duvar kırılarak kurtarıldı

AKSARAY'da, çalıştığı inşaatın 7'nci katından havalandırma boşluğuna düşüp, mahsur kalan işçi Zeki Kozan (58), mesai arkadaşları tarafından duvarın kırılmasıyla kurtarıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Kozan'ın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Olay, saat 11.00 sıralarında Şifahane Mahallesi 3180 Sokak'taki inşaatta meydana geldi. Binanın 7'nci katında çalışan Zeki Kozan, iddiaya göre havalandırma boşluğunun üzerine koyduğu tahtaya basması sonucu dengesini kaybedip, zemin kata düştü. Düştüğü yerde mahsur kalan Kozan'ı, mesai arkadaşları duvarı kırarak kurtardı. Kozan, ihbar üzerine çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kozan'nın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor. ?


Kaynak: DHA

Etiketler: Aksaray, Kozan, İşçi, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Fransa’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bini geçti Haberler
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bini geçti
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler Haberler
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz’dan ayrıldı Haberler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı Haberler
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı
Koronavirüs cezaevlerine sıçradı! 17 mahkuma virüs bulaştı, 3 kişi öldü Haberler
Koronavirüs cezaevlerine sıçradı! 17 mahkuma virüs bulaştı, 3 kişi öldü
Bomba iddia! Erdoğan, ’Şimdi zamanı değil’ diyerek istifa mektubunu yırttı Haberler
Bomba iddia! Erdoğan, "Şimdi zamanı değil" diyerek istifa mektubunu yırttı
Eşiyle öpüşme pozunu paylaşan Pınar’dan ’Biraz edep’ diyen takipçisine tepki Haberler
Eşiyle öpüşme pozunu paylaşan Pınar'dan "Biraz edep" diyen takipçisine tepki
İkili arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Soylu’dan Erdoğan’a dikkat çeken sözler Haberler
İkili arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Soylu'dan Erdoğan'a dikkat çeken sözler
Haberler ›› Güncel ››7'nci kattan havalandırma boşluğuna düştü, duvar kırılarak kurtarıldı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:44: Osmanlı marşlı 'dezenfekte' klibi ilgi gördü - Haber 14:44: Manisa'da bıçak zoruyla üst geçidi kapatan kişi gözaltına alındı - Haber 14:44: Kazakistan, günlük petrol üretimini 390 bin varil azaltacak - Haber 14:43: Kızılaydan ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı - Haber 14:43: ŞANLIURFA Belediye ekibinin desteği ile oğlunun mezarını telefondan izleyerek, dua etti-2 - Haber 14:21: Evinde spor yapan oyuncu Dilan Çiçek Deniz, amuda kalkarak poz verdi - Magazin 13:38: Türk Eczacıları Birliği Başkanı, maske için eczanelere gidecekleri uyardı: Mesajı bekleyin - Haber 12:38: Buckingham Sarayı'nın karşısında güpegündüz cinsel ilişkiye giren çifte sosyal izolasyon uyarısı yapıldı - Haberler