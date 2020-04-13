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7'nci kattan havalandırma boşluğuna düştü, duvar kırılıp kurtarıldı

AKSARAY'da çalıştığı inşaatın 7'nci katından havalandırma boşluğuna düşüp mahsur kalan işçi Zeki Kozan (58), mesai arkadaşları tarafından duvar kırılıp kurtarıldı.

13.04.2020 14:57 | Son Güncelleme: 13.04.2020 14:57
7'nci kattan havalandırma boşluğuna düştü, duvar kırılıp kurtarıldı

AKSARAY'da  çalıştığı inşaatın 7'nci  katından havalandırma boşluğuna düşüp mahsur kalan işçi Zeki Kozan (58),  mesai arkadaşları tarafından duvar kırılıp kurtarıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Kozan'ın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Olay, bugün saat 11.00 sıralarında Şifahane Mahallesi 3180 Sokak'ta yapımı devam eden inşaatta  meydana geldi. Binanın 7'nci katında çalışan Zeki Kozan,  iddiaya göre, havalandırma boşluğunun üzerine koyduğu tahtaya basması sonucu dengesini kaybedip, zemin kata düştü.  Düştü yerden mahsur kalan Kozan, mesai arkadaşlarının duvarı kırması sonucu kurtarıldı. İhbar üzerine çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Kozan'nın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.  Soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA

Etiketler: Aksaray, Kozan, İşçi, Güncel
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