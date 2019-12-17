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7'nci yılında 7 bin gülümseme

Enerji sektörünün öncü şirketlerinden Limak Enerji Grubu bünyesinde faaliyet gösteren UEDAŞ, sürdürülebilir sosyal sorumluluk projeleriyle hayata dokunuyor.

17.12.2019 11:03 | Son Güncelleme: 17.12.2019 11:087'nci yılında 7 bin gülümseme
Enerji sektörünün öncü şirketlerinden Limak Enerji Grubu bünyesinde faaliyet gösteren UEDAŞ, sürdürülebilir sosyal sorumluluk projeleriyle hayata dokunuyor.

Şirket, kış günlerinde ihtiyaç sahibi öğrencilerin üşümemesi için Milli Eğitim Bakanlığı'nın iş birliği ile hayata geçirdiği 'Kardeşim Üşümesin' projesinin bu yıl 7'ncisini gerçekleştirirken, bu kez rotasını 'in Gömeç ilçesine çevirdi. Ulubeyler İlkokulu'ndaki öğrencilerle buluşan UEDAŞ Genel Müdürü Gökay Fatih Danacı, Limak Enerji Grubu Kurumsal İletişim Müdürü Yusuf Ziya Yüce, Gömeç İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Aköz, Gömeç İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Kazım İncel ile Edremit İşletme Müdürü Mehmet Faruk Bozan da miniklerin sevincine ortak oldu. Uludağ Üniversitesi İnsan Kaynakları Topluluğu öğrencilerinin de gönüllü olarak yer aldığı projede miniklerin yüzleri boyanırken, çeşitli oyunlar oynandı. UEDAŞ Genel Müdürü Gökay Fatih Danacı yaptığı açıklamada, eğitim ve gençliğe yönelik çalışmaların ön planda olduğunu ifade ederek, "Sosyal sorumluluk faaliyetlerimizden biri olan 'Kardeşim Üşümesin' ile geçmişte 6 yılda 6 bin gülümsemeye şahit olduk. Bu yıl yine gururla hayata geçirdiğimiz projemizle yalnızca hizmet bölgemizde değil Hatay'dan Kars'a, İzmir'den Van'a kadar bir çok okulumuza el uzatıyoruz" dedi. - BALIKESİR

Limak Holding, Balıkesir, Güncel

Kaynak: İHA

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