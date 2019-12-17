Haberler » Güncel » 7'nci yılında 7 bin gülümseme - Haber

7'nci yılında 7 bin gülümseme

BALIKESİR'de ilkokul öğrencilerine, Limak Enerji Grubu bünyesinde faaliyet gösteren UEDAŞ (Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.) tarafından, sürdürülebilir sosyal sorumluluk projeleri kapsamında kışlık kıyafet dağıtımı yapıldı.

17.12.2019 11:08 | Son Güncelleme: 17.12.2019 11:097'nci yılında 7 bin gülümseme
BALIKESİR'de ilkokul öğrencilerine, Limak Enerji Grubu bünyesinde faaliyet gösteren UEDAŞ (Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.) tarafından, sürdürülebilir sosyal sorumluluk projeleri kapsamında kışlık kıyafet dağıtımı yapıldı. Enerji sektörünün öncü şirketlerinden Limak Enerji Grubu bünyesinde faaliyet gösteren UEDAŞ, ihtiyaç sahibi öğrenciler için Milli Eğitim Bakanlığı iş birliği ile hayata geçirdiği 'Kardeşim Üşümesin' projesinin bu yıl 7'ncisini gerçekleştirdi.

'in Gömeç ilçesindeki Ulubeyler İlkokulu'ndaki öğrencilerle buluşan UEDAŞ Genel Müdürü Gökay Fatih Danacı, Limak Enerji Grubu Kurumsal İletişim Müdürü Yusuf Ziya Yüce, Gömeç İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Aköz, Gömeç İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Kazım İncel ile Edremit İşletme Müdürü Mehmet Faruk Bozan da miniklerin sevincine ortak oldu. Uludağ Üniversitesi İnsan Kaynakları Topluluğu öğrencilerinin de gönüllü olarak yer aldığı projede miniklerin yüzleri boyanırken, çeşitli oyunlar oynandı. UEDAŞ Genel Müdürü Gökay Fatih Danacı yaptığı açıklamada, eğitim ve gençliğe yönelik çalışmaların ön planda olduğunu ifade ederek, "Sosyal sorumluluk faaliyetlerimizden biri olan 'Kardeşim Üşümesin' ile 6 yılda 6 bin gülümsemeye şahit olduk. Bu yıl yine gururla hayata geçirdiğimiz projemizle yalnızca hizmet bölgemizde değil Hatay'dan Kars'a, İzmir'den Van'a kadar birçok okulumuza el uzatıyoruz" dedi.Gömeç İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Aköz de, projenin bütün herkese örnek nitelikte bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu belirterek, firma yetkililerine teşekkür etti.


- Gömeçbalıkesir

Limak Holding, Balıkesir, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:03 TEKEL BAYİSİNE OTOMOBİLLE GİRMEYE ÇALIŞAN VE TEKELCİYİ BIÇAKLAYAN ŞÜPHELİ KAMERADA - Haber
12:02 Kadına şiddetle mücadele için valilikler eş zamanlı toplantı yaptı - Haber
12:02 Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz'dan ev ziyaretleri - Haber
11:59 Japon gezgin Türkiye'de Müslüman oldu - Haber
11:56 İmamoğlu'nda içme suyu şebekesi yenileniyor - Haber
10:40 Camilerde tabure ve sandalye üzerinde namaz kılma devri kapandı - Haber
23:39 Çamaşır astığı sırada balkondan düşen genç kız öldü - Haber
23:00 Kütahya'nın Simav ilçesinde deprem meydana geldi - Haber
22:20 BAE, Türkiye'ye yaptırım için ABD'li senatörlere lobi çalışması yapmış - Haber
20:54 AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler: Türkiye, Libya mutabakatıyla Doğu Akdeniz'deki oyunu bozdu - Haber
17.12.2019 12:04:57