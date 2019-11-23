7'ncisi düzenlenen Seattle Türk Filmleri Festivali başladı

Bu yıl 21-24 Kasım tarihleri arasında yedincisi düzenlenen Seattle Türk Filmleri Festivali 8 uzun metraj, 1 belgesel, panel ve kısa film bölümü ile dört gün boyunca Türk filmlerini Kuzey Amerika izleyicileriyle buluşturuyor.

Festival Seattle'daki film severleri bu yıl sekiz filmle buluşturuyor: 'Ahlat Ağacı', 'Anons', 'Kız kardeşler' gibi bol ödüllü filmlerin yansıra gişe rekorları kıran 'Müslüm', ilk filmleriyle çıkış yapan Ömür Atay'ın 'Kardeşler' ve Mehmet Ali Konar'ın 'Renksiz Rüya' 1960 ve 70'lerdeki Türk sinemasının kopyalama geleneğini araştıran belgesel Remake, 'Remix, Remake, Rip-off' ve ünlü jokey Halis Karataş'ın hayatını anlatan 'Bizim için Şampiyon'.

Türk Filmleri Festivali bu yıl Seattle'da Cem Kaya, Farah Zeynep Abdullah, Doğu Demirkol ve Tunahan Kurt'u konuk olarak ağırlıyor.

Festivalin açılış filmi gerçek bir öyküden yola çıkan 'Bizim İçin Şampiyon' (Bold Pilot) festival konuklarından oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın katılımıyla gösterildi. Gösterim öncesi gerçekleştirilen galada filmin başrol oyuncusu Farah Zeynep Abdullah ve festivalde ayrıca gösterilecek olan 'Ahlat Ağacı' ile adını duyuran başarılı komedyen Doğu Demirkol sevenleri ile buluştu.

Yönetmen Cem Kaya 'Remake, Remix, Rip-off' filmiyle Türk Sinemasının Cumhuriyet tarihi ile eş zamanlı tarihini sektörün önde gelen yönetmen ve oyuncularının görüşlerine yer vererek anlatıyor.

2019 Festival Programı yönetim başkanı Şirin Aysan, Seattle Türk Film Festivali'nin en önemli misyonlarından birinin Türk sinemasının tanıtımını sağlamak olduğunu ve etkinliğe olan ilginin her sene daha da arttığını söyledi.

Festivalin geleneksel kısa film yarışmasında finale kalan 10 film de sinemaseverlerle buluşacak. 'Tahtakurusu-Bed Bug' filmiyle Tunahan Kurt odunlunu başarılı oyuncu Zeynep Farah Abdullah'ın elinden aldı.

İlk olarak 2012 yılında Washington eyaleti Türk Amerikan Kültür Derneği (TACAWA) kapsamında gönüllülerden oluşan bir grup tarafından düzenlenen festival özel etkinliklerle her yıl artan sayıda izleyiciye Türk sinemasını tanıtıyor.