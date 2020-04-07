7 Nisan Salı İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
7 Nisan Salı günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler!
İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul 'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. İşte 7 Nisan Salı günü İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
7 NİSAN SALI İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ OLACAK?
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : Tokatköy Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 2020-04-07 11:39:37.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.4.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Esenyurt
Etkilenen Mahalleler : Orhangazi Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 2020-04-07 12:30:21.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.4.2020 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sarıyer
Etkilenen Mahalleler : Zekeriyaköy Mah,Uskumruköy Mah
Açıklama : 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 2020-04-07 12:22:31.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.4.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Çatalca
Etkilenen Mahalleler : Çiftlikköy Merkez Mah,Başak Mah
Açıklama : 250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 2020-04-07 13:23:11.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.4.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Ümraniye
Etkilenen Mahalleler : İstiklal Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 2020-04-07 13:46:30.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.4.2020 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.