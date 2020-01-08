7 Ocak 2020 Haberleri

2019'un en iyi Afrikalı futbolcusu Mane Tutunamayanlar dizisinin ilk bölümü yayınlandı! İzleyiciden tam not aldı Gezi eylemleriyle ilgili Davutoğlu'ndan yıllar sonra gelen açıklama: Tayyip Bey'i Taksim'e götürmek için uğraştım, ikna edemedim Acun Ilıcalı, Survivor Türkiye'nin ne zaman başlayacağını açıkladı Juventus'tan resmi açıklama geldi: Merih Demiral hiçbir yere gitmeyecek Annesi tarafından 'temiz hava alması için' balkondaki pusetine konan bebek donarak öldü Donald Trump'tan İran'ın tehditlerine yanıt: Her türlü misillemeye hazırız Zanka eski takımına geri dönüyor ABD Savunma Bakanı Esper: İran'la savaş başlatmak istemiyoruz Atiye'deki sevişme sahneleri olay olan Melisa Şenolsun, yeni paylaşımlarıyla Instagram'ı salladı Melih Gökçek'in Mansur Yavaş'ı eleştirdiği paylaşımı, 3 sene öncesine ait çıktı Beşiktaş'tan son dakika Arda Turan açıklaması! Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anı kameralara yansıdı Sabiha Gökçen'de kaza sonrası 'ilk uçuş saati' üçüncü kez ertelendi 50 yaşındaki kadının telefon kulübelerine olan tutkusu görenleri hayrete düşürüyor Galatasaray, Sekidika ile 3.5 yıllık anlaşma sağladı Kadıköy'de genç bir kadın, yılbaşı gecesi cinsel saldırıya uğradığını iddia etti Süleymani'nin cenazesindeki izdihamda 56 kişi öldü Son dakika: ABD, İran Dışişleri Bakanı Zarif'e BM toplantısı için vize vermedi Arda Turan'ın, Beşiktaş ile anlaştığı iddia edildi Tatil haberleri peş peşe geliyor! İki ilde eğitime bir gün ara verildi MasterChef Alican'ın çocukluk fotoğrafı sosyal medyayı salladı Son dakika: Irak Başbakanı Abdülmehdi, ABD ordusunun çekileceğine dair bir mektup aldıklarını açıkladı Adil Rami, Fenerbahçe'den ayrılma kararı aldı! PTT Genel Müdürü görevden alındı Kalın'dan Putin-Esad görüşmesine ilişkin açıklama: Putin'in Suriye ziyareti kendi tasarrufudur, bir şey diyemeyiz Emre Mor için flaş iddia! 2 İngiliz ekibiyle görüşmeler sürüyor Göksu ailesinin acı gününde dikkatlerden kaçmayan detay! Uzun süre sonra yan yanalar Gerginlik tırmanıyor! ABD'den İran'a bir tehdit daha geldi Sharapova, Avustralya'daki yangınla mücadele için 25 bin dolar bağışladı Meteoroloji'den peş peşe uyarılar geldi! Birçok ilde sağanak ve kar yağışı etkili olacak Fenerbahçe, Ricardo Rodriguez'i satın alma opsiyonuyla kiralıyor! Belediyede skandal! Tiyatro grubunun yönetmenine cinsel taciz gözaltısı Herkes olumsuz etkilendi, o eğlenmeyi seçti! Yurdum insanı Mersin'de böyle görüntülendi Avrupa Birliği'nden Libya açıklaması: Türkiye'nin asker gönderme planını reddediyoruz İran gerginliği sonrası Ortadoğu'daki ABD üslerinde saldırı alarmı! Kadıköy'de hırsızlık şüphelileri polise ateş açtı: 1 polis yaralı Son Dakika: İzdiham nedeniyle ertelenen Kasım Süleymani'nin defin işlemi yeniden başladı Şişli'de korkunç cinayet! Figen ile Randolp Ward Mays çiftin oğlu bıçaklanarak öldürüldü İstanbul'da feci ölüm! Kafasına reklam panosundan kopan parça düşen şahıs hayatını kaybetti