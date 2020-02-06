7 Şubat Cuma Hutbesi yayınlandı! 7 Şubat Cuma Hutbesi tam metni!

Müminleri bir araya getiren ve birlik beraberliğin feyzini almayı sağlayan Cuma Namazı, Cuma Hutbesi ile anlamlı hale geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığının yayınladığı 31 Şubat Cuma Hutbesi ile önemli konularda bilgilendirmeler yapılırken inanlar bu konuları öğreniyor; unutulanlar hatırlanıyor.

7 ŞUBAT 2020 CUMA HUTBESİ

KUDÜS İSLAM YURDUDUR

Muhterem Müslümanlar!

Bir gün Meymûne annemiz Peygamberimize,

"Beytu'l-Makdis hakkında bize ne dersin" diye

sordu. Allah Rasûlü (s.a.s) şöyle cevap verdi: "Orası

mahşer yeridir, dirilişin gerçekleşeceği yerdir.

Gidin ve orada namaz kılın! Çünkü orada kılınan

bir vakit namaz, başka yerde kılınan bin vakit

namaz gibidir." Hz. Meymûne, "Peki oraya

gidecek imkân bulamazsam" diye sorunca Resûl-i

Ekrem (s.a.s) şöyle buyurdu: "Kandillerinde

kullanılmak maksadıyla oraya zeytinyağı

gönderirsin. Böyle yapan da oraya gitmiş gibi

olur."

Değerli Müminler!

Kudüs , insanlığın en köklü mirasına şahitlik

eden cihanşümul bir değerdir. İmanlı bir duruşun,

vahye sabitlenmiş bir istikametin ve muhabbete

dayanan bir yönelişin sembolüdür. Nice

peygamberin aziz hatırasını taşıyan bir İslam

şehridir. İlk kıblemiz olan Mescid-i Aksâ oradadır.

Sevgili Peygamberimiz, hutbemin başında

okuduğum hadisi-i şerifte şöyle buyurmaktadır:

"Yeryüzünde ibadet gayesiyle sadece üç mescid

için yolculuğa çıkılır: Mescid-i Harâm, Mescid-i

Nebevî ve Mescid-i Aksâ."

Kıymetli Müslümanlar!

Kudüs, "dârü's-selâm" diye anılır, yani barışın

şehridir. Kudüs, Müslümanların hâkimiyetinde

asırlarca özgürlüğün ve adaletin sembolü olmuştur.

Sadece müminlerin değil, herkesin ibadetini rahatça

yapabildiği, huzur içinde yaşayabildiği bir belde

olarak yönetilmiştir.

Ancak işgal edildiği günden beri Kudüs, huzuru

ve barışı unutmuştur. Kudüs mahzundur.

Avlusundan eksik olmayan çatışma, hakaret ve

zulümlerin gölgesinde, Mescid-i Aksâ mahzundur.

Aslında bu işgal, müminlerin birliğini, beraberliğini

ve mukaddes değerlerini hedef almaktadır.

Müslümanların öz vatanlarında, kendi camilerinde

ibadet etmelerine engel olmaktadır. Hâlbuki Allah'ın

mescitlerine zarar veren ve müminleri ibadetten

alıkoyanlar hakkında Kur'an-ı Kerim'de şöyle

buyrulmaktadır: "Allah'ın mescitlerinde O'nun

adının anılmasına engel olan ve onların harap

olması için çalışandan daha zalim kim olabilir?

Aslında bunların oralara ancak korka korka

girmeleri gerekir. Böyleleri için dünyada zillet,

âhirette ise büyük azap vardır."

Aziz Müminler!

Filistin'i ve Kudüs'ü işgal etmek, aslında

sadece bu bölgede değil, bütün yeryüzünde kaos

çıkararak barışa izin vermemek anlamına gelir.

Kudüs'te kargaşayı körüklemek ve savaştan

beslenmek, aslında insaf, vicdan ve merhamete

sırtını dönmektir. Kudüs gibi tarih boyunca insanlığı

kucaklayan bir şehirden Müslümanları çıkarmaya

çalışmak, aslında tüm insanlığın hukukunu ve

şerefini tanımamak demektir.

Mazlumların feryadı arşa uzanırken, yegâne

çözüm ümmet-i Muhammed'in bir araya gelerek

zulme ve işgale karşı çıkmasıdır. Zira imanlarını ve

imkânlarını bir araya getirdiklerinde, Müslümanlar

dünyanın en adil ve merhametli gücünü

oluşturacaktır. Hakkaniyet ve güven arayan

insanoğlunun ortak umudu olacaktır. Unutmayalım

ki Kudüs, ümmet-i Muhammed için, çiğnenen

harîm-i ismetini ve dağılan vahdetini kurtarma

vesilesidir. Ama aynı zamanda Kudüs, viran olan

yeryüzü yurdunu, dört bir köşesinden kan ve gözyaşı

akan dünyamızı ıslah etme davasıdır.

Muhterem Müslümanlar!

Kudüs, İslam yurdudur; Müslümanlara aittir.

Aziz milletimiz, Kudüs'e sevdalıdır; Mescid-i

Aksâ'yı canından ve malından daha aziz bilmektedir.

Dün olduğu gibi bugün de milletimizin desteği ve

yardımı, yıllardır Mescid-i Aksâ'nın muhafızlığını

yapan Filistinli mazlum kardeşlerimizin yanındadır.

Aziz Müminler!

Hutbemi bitirirken birkaç gün önce sınır

ötesinde hain saldırıda, ardından Van'da meydana

gelen çığ felaketinde ve en son İstanbul'da yaşanan

uçak kazasında hayatını kaybeden bütün

kardeşlerimize, şehadet şerbeti içen

Mehmetçiklerimize, korucularımıza, kurtarma

ekiplerimize ve sivil vatandaşlarımıza Yüce

Rabbimden rahmet, yaralılarımıza acil şifalar

diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun