7 Şubat Cuma Hutbesi yayınlandı! 7 Şubat Cuma Hutbesi tam metni!

Müminleri bir araya getiren ve birlik beraberliğin feyzini almayı sağlayan Cuma Namazı, Cuma Hutbesi ile anlamlı hale geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığının yayınladığı 31 Şubat Cuma Hutbesi ile önemli konularda bilgilendirmeler yapılırken inanlar bu konuları öğreniyor; unutulanlar hatırlanıyor.
7 ŞUBAT 2020 CUMA HUTBESİ
KUDÜS İSLAM YURDUDUR
Muhterem Müslümanlar!
Bir gün Meymûne annemiz Peygamberimize,
"Beytu'l-Makdis hakkında bize ne dersin" diye
sordu. Allah Rasûlü (s.a.s) şöyle cevap verdi: "Orası
mahşer yeridir, dirilişin gerçekleşeceği yerdir.
Gidin ve orada namaz kılın! Çünkü orada kılınan
bir vakit namaz, başka yerde kılınan bin vakit
namaz gibidir." Hz. Meymûne, "Peki oraya
gidecek imkân bulamazsam" diye sorunca Resûl-i
Ekrem (s.a.s) şöyle buyurdu: "Kandillerinde
kullanılmak maksadıyla oraya zeytinyağı
gönderirsin. Böyle yapan da oraya gitmiş gibi
olur."
Değerli Müminler!
Kudüs , insanlığın en köklü mirasına şahitlik
eden cihanşümul bir değerdir. İmanlı bir duruşun,
vahye sabitlenmiş bir istikametin ve muhabbete
dayanan bir yönelişin sembolüdür. Nice
peygamberin aziz hatırasını taşıyan bir İslam
şehridir. İlk kıblemiz olan Mescid-i Aksâ oradadır.
Sevgili Peygamberimiz, hutbemin başında
okuduğum hadisi-i şerifte şöyle buyurmaktadır:
"Yeryüzünde ibadet gayesiyle sadece üç mescid
için yolculuğa çıkılır: Mescid-i Harâm, Mescid-i
Nebevî ve Mescid-i Aksâ."
Kıymetli Müslümanlar!
Kudüs, "dârü's-selâm" diye anılır, yani barışın
şehridir. Kudüs, Müslümanların hâkimiyetinde
asırlarca özgürlüğün ve adaletin sembolü olmuştur.
Sadece müminlerin değil, herkesin ibadetini rahatça
yapabildiği, huzur içinde yaşayabildiği bir belde
olarak yönetilmiştir.
Ancak işgal edildiği günden beri Kudüs, huzuru
ve barışı unutmuştur. Kudüs mahzundur.
Avlusundan eksik olmayan çatışma, hakaret ve
zulümlerin gölgesinde, Mescid-i Aksâ mahzundur.
Aslında bu işgal, müminlerin birliğini, beraberliğini
ve mukaddes değerlerini hedef almaktadır.
Müslümanların öz vatanlarında, kendi camilerinde
ibadet etmelerine engel olmaktadır. Hâlbuki Allah'ın
mescitlerine zarar veren ve müminleri ibadetten
alıkoyanlar hakkında Kur'an-ı Kerim'de şöyle
buyrulmaktadır: "Allah'ın mescitlerinde O'nun
adının anılmasına engel olan ve onların harap
olması için çalışandan daha zalim kim olabilir?
Aslında bunların oralara ancak korka korka
girmeleri gerekir. Böyleleri için dünyada zillet,
âhirette ise büyük azap vardır."
Aziz Müminler!
Filistin'i ve Kudüs'ü işgal etmek, aslında
sadece bu bölgede değil, bütün yeryüzünde kaos
çıkararak barışa izin vermemek anlamına gelir.
Kudüs'te kargaşayı körüklemek ve savaştan
beslenmek, aslında insaf, vicdan ve merhamete
sırtını dönmektir. Kudüs gibi tarih boyunca insanlığı
kucaklayan bir şehirden Müslümanları çıkarmaya
çalışmak, aslında tüm insanlığın hukukunu ve
şerefini tanımamak demektir.
Mazlumların feryadı arşa uzanırken, yegâne
çözüm ümmet-i Muhammed'in bir araya gelerek
zulme ve işgale karşı çıkmasıdır. Zira imanlarını ve
imkânlarını bir araya getirdiklerinde, Müslümanlar
dünyanın en adil ve merhametli gücünü
oluşturacaktır. Hakkaniyet ve güven arayan
insanoğlunun ortak umudu olacaktır. Unutmayalım
ki Kudüs, ümmet-i Muhammed için, çiğnenen
harîm-i ismetini ve dağılan vahdetini kurtarma
vesilesidir. Ama aynı zamanda Kudüs, viran olan
yeryüzü yurdunu, dört bir köşesinden kan ve gözyaşı
akan dünyamızı ıslah etme davasıdır.
Muhterem Müslümanlar!
Kudüs, İslam yurdudur; Müslümanlara aittir.
Aziz milletimiz, Kudüs'e sevdalıdır; Mescid-i
Aksâ'yı canından ve malından daha aziz bilmektedir.
Dün olduğu gibi bugün de milletimizin desteği ve
yardımı, yıllardır Mescid-i Aksâ'nın muhafızlığını
yapan Filistinli mazlum kardeşlerimizin yanındadır.
Aziz Müminler!
Hutbemi bitirirken birkaç gün önce sınır
ötesinde hain saldırıda, ardından Van'da meydana
gelen çığ felaketinde ve en son İstanbul'da yaşanan
uçak kazasında hayatını kaybeden bütün
kardeşlerimize, şehadet şerbeti içen
Mehmetçiklerimize, korucularımıza, kurtarma
ekiplerimize ve sivil vatandaşlarımıza Yüce
Rabbimden rahmet, yaralılarımıza acil şifalar
diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun