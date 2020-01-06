7 Ocak Kurtuluş Kupası Satranç turnuvası tamamlandı

Osmaniye Merkez Spor Salonunda 11 ayrı kategoride yaklaşık 400 sporcunun katıldığı turnuva iki gün sürdü.

Katılım sayısının yoğun olduğu ve birbirinden çekişmeli müsabakaların oynandığı turnuvada her kategoride dereceye girenler Osmaniye Belediyesi tarafından ödüllendirildi. Turnuvanın sonunda düzenlenen ödül töreni renkli görüntülere sahne oldu.

Osmaniye Belediyesi'nin organizasyonunda Osmaniye Satranç İl Temsilciliğinin katkılarıyla yapılan turnuvada dereceye girenlerin ödüllerini Belediye Başkan Yardımcıları Hacer Burcu Yüceer, Mehmet Hulusi Akkuş ve Mustafa Balkaya verdi.

Başkan Yardımcısı Hacer Burcu Yüceer, katkı ve katılımlarından dolayı tüm sporculara, velilere, turnuva hakemlerine ve tüm emeği geçenlere teşekkür etti.

Osmaniye Belediyesi tarafından 7 Ocak kurtuluş etkinlikleri kapsamında düzenlenen kurtuluş kupası satranç turnuvasında 8 yaş ve altı erkekler kategorisinde Ali İmran Altun birinci, Hasan İnci İkinci, Hasan Emir Uçar üçüncü, 8 yaş ve altı kızlar kategorisinde Neslişah Mertoğlu birinci, Zeynep Gök ikinci, Elvin Reyyan Altun üçüncü, 10 yaş vealtı erkekler kategorisinde Güney Kağan Çopur birinci, Ömer Güneş ikinci, Ahmet Rasim Atalan üçüncü, 10 yaş vealtı kızlar kategorisinde Elif Naz Gürbüz birinci, Ecrin Kevser Altaş ikinci, Sidra Cemali üçüncü, 12 yaş ve altı açık kategorisi Kerem Ünal birinci, Zübeyr Kerem Eryılmaz ikinci, Ege Güzel üçüncü, 12 yaş ve altı kızlar kategorisi İlke Adal birinci, Ada Güzel ikinci, Seda Cemali üçüncü, 14 yaş ve altı erkekler kategorisi İrfan Arda Ay birinci, Hasan Deniz Eroğlu ikinci, Yusuf Yiğit Vizir üçüncü, 14 yaş ve altı kızlar kategorisi Ela Nur Telli birinci, Fatma Melis Kara ikinci, Eylül Rana Vizir üçüncü, 18 yaş ve altı erkekler kategorisi Mehmet Emin Kaynar birinci, Muhammed Hasan Mert ikinci, Semih Erdoğdu üçüncü, 18 yaş ve altı kızlar kategorisi Hilal Ceren Avcı birinci, Büşra Öztürk ikinci, Zeynep Sude Ay üçüncü, Açık Kategoride Sertan Çıblakbaş birinci, Ramazan Karaca ikinci ve Fatih Öztürk üçüncü oldular.