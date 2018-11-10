7 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirilen 2 Şüpheli Adliyede

Samsun
'da bir kamyonun koltukların arasına gizlenmiş 7 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilen olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Olay, Samsun'un Tekkeköy
ilçesi Samsun- Ordu
karayolu üzerindeki polis uygulama noktasında saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Samsun Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine durdurdukları bir kamyonda arama yaptı. Kamyonun şoför ve yolcu koltuklarının altına gizlenmiş vaziyette 7 adet 9 milimetre çapında el yapımı ruhsatsız tabanca ile bu tabancalara ait 7 adet şarjör ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan Ahmet K. ve Mustafa T. polisteki sorgularının ardından Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN
Tekkeköy,Ordu,Samsun
10 Kasım 2018 Cumartesi 16:27