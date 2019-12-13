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7 şehirde Doğu Türkistan eylemi düzenlendi

Çin'in Doğu Türkistan'da yaptığı zulümler, Türkiye'de eş zamanlı olarak 7 şehirde düzenlenen eylemle kınandı.

13.12.2019 16:20 | Son Güncelleme: 13.12.2019 16:257 şehirde Doğu Türkistan eylemi düzenlendi
Çin'in Doğu Türkistan'da yaptığı zulümler, 'de eş zamanlı olarak 7 şehirde düzenlenen eylemle kınandı.

Çin yönetiminin ticari ve siyasi çıkarları için Doğu Türkistan'da yaşayan Müslümanlara ibadet etmeyi yasakladığını ve camileri yıktığını dile getiren bir grup, Türkiye genelinde eş zamanlı olarak 7 şehirde cuma namazı sonrası basın açıklaması düzenledi. Ankara'da Melike Hatun Camii'nde cuma namazı sonrasında toplanan grup, "Doğu Türkistan'a kim yardım edecek", "Zalim Çin'e kim dur diyecek?" sloganları attı. Grup, yapılan basın açıklamasının ardından dağıldı. - ANKARA

Çin Halk Cumhuriyeti, Doğu Türkistan, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

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