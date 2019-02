7 Soruda: İngiltere Parlamentosu'nda Bağımsız Grup Kuran Milletvekilleri Kim ve Ne İstiyorlar?

Bağımsız Grup'ta kimler var?



İşçi Partisi'nden ayrılanlar



Muhafazakar Partiden ayrılanlar



Chuka Umunna



Anna Soubry



Luciana Berger



Heidi Allen



Mike Gapes



Sarah Wollaston



Chris Leslie



Angela Smith



Ann Coffey



Gavin Shuker



Joan Ryan





Şu ana kadar ana muhalefet İşçi Partisi 'nden 8, ve Muhafazakar Parti'den 3 milletvekili partilerinden istifa ederek Bağımsız Grup adı altında birleştiklerini açıkladılar.Bugün İşçi Partisi'nden istifa eden 9. milletvekili olan Ian Austin ise, parti lideri Jeremy Corbyn'i "aşırılık ve hoşgörüsüzlük" ile suçlayan bir açıklama yaptı ama Bağımsız Gruba katılmayacağını söyledi.İşçi Partisi'nden ayrılan grup, genel çizgisini fazla sol ve radikal buldukları Jeremy Corbyn liderliğini Avrupa Birliği konusunda net bir politika izlememek ve parti saflarındaki 'Yahudi düşmanlığı' iddialarının üzerine yeterince sert gitmemekle suçluyor.İki partiden ayrılan milletvekillerini birleştiren ise Brexit karşısındaki tutumları. Bu vekiller aylardır ikinci bir Brexit referandumu yapılması ve Brexit'ten geri dönülmesi için karma parlamento gruplarında birlikte lobi yapıyorlardı.Buna karşılık grup içinde gelecekte bir siyasi oluşum olarak kalırlarsa ekonomi politikaları konusunda ciddi görüş ayrılıkları yaşanması muhtemel.Ayrılan milletvekillerinin seçim bölgelerinde ara seçim olacak mı?İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, partiden istifa eden milletvekillerinin milletvekilliğinden de çekilmeleri ve ara seçimin yolunu açmaları gerektiğini söyledi. Twitter 'a koyduğu bir video klibinde İşçi Partisi lideri bu milletvekillerinin kendilerinin seçilmesini sağlayan politik çizgiden ayrılmayı tercih ettiklerini, bu nedenle onurlu ve demokratik tutumun vekillikten de istifalarını gerektirdiğini kaydetti. İngiltere 'de geçerli kurallar bir milletvekilinin seçildiği partiden istifa etmesi ya da başka bir partiye geçmesi halinde otomatik olarak ara seçime gidilmesini öngörmüyor.Bunun nedeni İngiltere seçim sisteminde her bir dar bölgedeki seçmenlerin teknik olarak, iktidar olmasını istedikleri partiye değil, tercih ettikleri bir milletvekiline oy veriyor olması.Dolayısıyla ara seçim yapılabilmesi için milletvekillerinin vekillikten de istifası gerekiyor.İstifa edip yapılacak ara seçimde yeniden bağımsız aday olmaları mümkün. Ama kazanamama ihtimalini göze almaları gerekiyor.İstifa eden milletvekilleri şimdilik ara seçime girmek istemediklerini belli ettiler.İstifa eden vekilleri kim finanse ediyor?Oluşturdukları internet sitesinde Bağımsız Grup milletvekilleri geçen ay istifa eden İşçi Partili vekillerden Gavin Shuker tarafından kurulan Gemini A Ltd. adlı bir şirket tarafından desteklendiklerini açıkladılar.Ayrıca siteleri üzerinden bağış kabul etmek yoluyla da bir fon oluşturuyorlar.Aslında siyasi bir parti olarak tescil edilmedikleri için Yüksek Seçim Kurulu 'nun partilere yapılacak mali destekler için öngördüğü şeffaflık kurallarına tabi olmak zorunda değiller.Yine de bu kurallara uyacaklarını söyleyerek, şimdiye kadar yapılan bağışlarla 7 bin 500 sterlin topladıklarını açıkladılar ve bağışçıların listesini yayınladılar.Eğer gelecekte parti olarak kendilerini tescil ettirirler ise o zaman parlamentodaki muhalefet partilerine masrafları için sağlanan bazı yardımlardan yararlanabilecekler.Grubun bir lideri var mı?Bağımsız Grup henüz bir siyasi parti olmadığından bir liderliği de yok.Fakat bir aşamada böyle bir liderlik oluşturacakları düşünülüyor.Geçmişte İşçi Partisi liderliğine de talip olmuş bir isim olan Chuka Umunna, bu partiden istifa eden isimler arasında muhtemel lider olarak adı geçen siyasetçilerden biri. Bir başka önde gelen isim ise Muhafazakar Parti'den ayrılanlardan Anna Soubry.Fakat gruba yakın kaynaklar, hala yeni katılımlar hedeflendiğini, bu aşamada lider seçiminin iyi bir hamle olmayacağının düşünüldüğünü söylüyorlar.Grup gelecek hafta parlamentoda gerektiğinde grup adına kimin konuşacağını ve grup başkan vekilliği görevi yapacağını belirlemek üzere toplanacak.Ne savunuyorlar?Grup henüz bir manifesto yayımlamadı fakat siyasi partilerin unuttuğunu iddia ettikleri 11 maddelik bir değerler bildirgesi açıkladı.Bu listenin başında İngiltere'nin "insanların haklı olarak gurur duydukları büyük bir ülke olduğu" ve hükümetlerin ulusal güvenliği korumak için "gereken her şeyi yapması gerektiği" geliyor.Brexit konusu ise bu listede yer almıyor. Onun yerine "Avrupa ve dünyada en yakın müttefiklerimizde ticaret, yasal düzenlemeler, savunma, güvenlik ve terörle mücadele konularında güçlü ittifakları sürdürmek" diye bir cümle var.Eşitsizlikler konusunda grup "yoksulluk, önyargı ve ayrımcılık bariyerlerinin kaldırılması" çağrısında bulunuyor ve herkesin topluma bir katkısı olması gerektiğinden söz ediliyor. Grup içindeki potansiyel gerginlik konuları neler?Bağımsız Grup içinde İşçi Partili ve Muhafazakar milletvekillerini biraraya getiren Avrupa Birliği'nden "anlaşmasız" bir ayrılış ihtimali oldu.Bazıları aylardır çeşitli partilerden milletvekillerini biraraya getiren ve Brexit konusunda ikinci kez halk oyuna gidilmesini talep eden Halkın Oyu kampanyasında birlikte çalışıyor.Eski Muhafazakar milletvekili Heidi Allen "Brexit kaosu yüzünden fırtınaya yakalanan bir gemideymişçesine birbirlerine sarıldıklarını ve zamanla aslında çok fazla ortak noktaları olduğunu" farkettiklerini söyledi.Fakat grup üyeleri geleneksel siyasi yelpazenin çok farklı yerlerinden geliyorlar ve ekonomi politikaları söz konusu olduğunda özelleştirme ve kamu harcamaları konularında ciddi görüş ayrılıkları yaşamaları mümkün.Parlamentoda etkili olabilirler mi?11 üyesiyle Bağımsız Grup şu anda Muhafazakarlar, İşçi Partisi, İskoç Ulusal Partisi'nin ardından Liberal Demokratlarla eşit milletvekiline sahip.Bu haliyle grup Gal partisi Plaid Cymru ve şu anda Başbakan May 'in herhangi bir yasayı geçirebilmek için desteğine muhtaç olduğu Kuzey İrlanda Demokratik Birlik Partisi DUP'den daha çok sayıda vekile sahip.Hükümetin parlamento çoğunluğuna sahip olmaması grubun önemini artırıyor.Şu anda parlamentoda ilk üç parti diğerlerine göre söz alma önceliği de dahil daha fazla ayrıcalığa sahip.Brexit konusu etkilenecek mi?Parlamentodaki oylamalar bakımından bir değişiklik yaratmayacak çünkü zaten bu milletvekilleri Brexit konusunda başından beri istifa ettikleri partilerinin çizgisi dışında hareket ediyorlardı.Fakat Muhafazakar Parti'den istifalar artarsa bu Theresa May hükümetinin çoğunluğunun iyice erimesine ve Brexit konusunda sağladığı herhangi bir anlaşmayı parlamentodan geçirebilme ihtimalinin de iyice azalmasına yol açacaktır.