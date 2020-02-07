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7 Şubat Cuma DHA Spor Gündemi

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal: Kulüp borçlarından başkan, yönetim kurulu hatta delegeler sorumlu olmalı"Rizespor'a başkan olduğumdan beri 1 lira vermedim""30 yıldır kamulaştırma yapılmayan spor alanları var""Kulüpler Birliği Yasası'nın çıkmamasının sebebi 4-5 kulüp, Türk...

07.02.2020 09:24 | Son Güncelleme: 07.02.2020 09:247 Şubat Cuma DHA Spor Gündemi

Çaykur Rize Başkanı Hasan Kartal: Kulüp borçlarından başkan, yönetim kurulu hatta delegeler sorumlu olmalı

"Rizespor'a başkan olduğumdan beri 1 lira vermedim"

"30 yıldır kamulaştırma yapılmayan spor alanları var"

"Kulüpler Birliği Yasası'nın çıkmamasının sebebi 4-5 kulüp, Türk futbolu toslayacak"

SÜPER LİG

20.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor - MKE Ankaragücü

FENERBAHÇE

Sarı lacivertliler, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

GALATASARAY

Sarı kırmızılılar günü izinli geçirecek.

BEŞİKTAŞ

17.00 Siyah beyazlılar, Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girecek.

TRABZONSPOR

Bordo mavili takım bugün yapacağı son antrenmanla Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını tamamlayarak akşam saatlerinde Ankara'ya hareket edecek.

TFF 1'İNCİ LİG

19.00 Fatih Karagümrük - Hatayspor

BASKETBOL

THY EuroLeague

20.45 Fenerbahçe Beko - Maccabi FOX

AVRUPA'DAN FUTBOL

22.45 Roma - Bologna (Mert Çetin, Cengiz Ünder)



Çaykur Rizespor, Hasan Kartal, Rizespor, Spor

Kaynak: DHA

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