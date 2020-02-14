Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet ve yargı kurumlarının içine sızan mensuplarıyla 7 Şubat 2012'de MİT Başkanı Hakan Fidan'ın da aralarında bulunduğu MI·T go¨revlilerinin ifadeye c¸agˆrılması ve haklarında yakalama kararı c¸ıkarılmasına ilişkin kurguladıkları kumpasla ilgili yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, örgütün kumpasa ilişkin yaptığı toplantı ve toplantı öncesinde iki FETÖ'cü mahrem imamın Amerika'ya gittiği tespitlerine yer verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, emniyet ve yargı kurumların içine sızan FETÖ'cülerin, Tu¨rkiye Cumhuriyeti'nin c¸o¨zu¨m su¨recinde yu¨ru¨ttu¨gˆu¨ politikalardan dolayı Milli I·stihbarat Tes¸kilatını terör örgütü PKK/KCK ile ilis¸ki ic¸indeymis¸ gibi go¨stererek, 7 Şubat 2012'de MİT Başkanı Hakan Fidan'ın da aralarında bulunduğu MI·T go¨revlilerini ifadeye c¸agˆırması ve haklarında yakalama kararı c¸ıkarması kumpasına ilişkin hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıktı.

İddianamede, örgu¨t yo¨neticileri ve mensuplarının FETO¨/PDY Silahlı Tero¨r O¨rgu¨tu¨'nu¨n amac¸ ve gayesi dogˆrultusunda planlı ve sistematik bir s¸ekilde yu¨ru¨ttu¨kleri so¨z konusu sorus¸turma ile yargı yetkisini ko¨tu¨ye kullanarak mes¸ru hu¨ku¨meti devirmeye c¸alıs¸tıkları, Milli I·stihbarat Tes¸kilatını kamuoyu nezdinde yıpratmayı amac¸ladıkları, MI·T'in faaliyetlerinin ve mensuplarının des¸ifre edilerek kamuoyuna ac¸ıklanması suretiyle casusluk faaliyetinde bulundukları aktarıldı.

Dosya kapsamında tanık olarak ifadesi alınan eski emniyet müdürü Yunus Dolar ile gizli tanığın ifadeleri üzerine yapılan araştırmada, o dönem örgüt içerisinde emniyet ve yargıda "mahrem imamlık" yapan şahıslara yönelik bulgulara yer verilen iddianamede, "Kozanlı O¨mer" kod adlı Osman Hilmi O¨zdil'in yardımcısı konumunda bulunan ve FETÖ elebaşıyla dogˆrudan go¨ru¨s¸me olanagˆı olan "Bahadır" kod adlı firari şüpheli C¸etin Özgür ve örgütün yargıdaki mahrem imamlarından olan firari şüpheli I·lyas S¸ahin'in kalkıs¸maya ilis¸kin talimatı almak ve iletmek u¨zere ABD'ye gitmis¸ olabilecekleri yo¨nu¨ndeki inceleme yapıldığı anlatıldı. İddianamede, C¸etin Özgür'ün 19 Ocak 2012'de saat 09.25'te Atatu¨rk Havalimanı'ndan ABD'ye c¸ıkıs¸ yaptıgˆı, 10 gu¨nlu¨k bir aranın ardından Bosna Hersek üzerinden 29 Ocak 2012'de saat 10.15'te yine Atatu¨rk Havalimanı'ndan yurda giris¸ yaptıgˆının tespit edildiği belirtildi.

İddianamede, so¨zde yargı imamı "Kartal" kod adlı şüpheli I·lyas Şahin'in de 20 Ocak 2012'de Özgür'den bir gu¨n sonra uc¸akla ABD'ye gittiği, yine Özgür'den bir gu¨n sonra 30 Ocak 2012'de Atatu¨rk Havalimanı'ndan ülkeye döndüğü bilgisi verildi.

Özgür ve Şahin'in bu seyahatlerinin 7 S¸ubat MI·T Kumpas sorus¸turmasının bilgilerini FETÖ elebaşı Gülen'e aktarmak ve onay almak ic¸in oldugˆu vurgulanan iddianamede, operasyon onayının alınması ile 13 Ocak 2012'de yapılan KCK operasyonunda ele gec¸tigˆi öne sürülen ve bu tarihe kadar bekleyen "Oslo ses kayıtları"nın tespit edildigˆi iddia edilen dijital materyallerinin bu seyahatten hemen sonra 3 S¸ubat 2012'de incelemeye alındıgˆı bildirildi. İddianamede, örgütten gelen talimat sonrasında derhal harekete gec¸en örgüt mensubu eski emniyet birimlerinin is¸lemleri hızlandırdıkları ve 4 gu¨nlu¨k su¨re ic¸erisinde o¨zellikle delillerin bulundugˆu iddia edilen harddiskin incelemesinin tamamlandığı ve go¨zaltı kararının 7 S¸ubat'ta c¸ıkarılmasıyla su¨recin son buldugˆu aktarıldı.

ABD'den gelen mahrem imamların talimatı sonrası Ankara'da toplantı

Böylece operasyon talimatının o¨rgu¨t elebaşı Fetullah Gülen'e sunulmasında kuryelik yapan do¨nemin so¨zde emniyet imamı O¨zgür ve so¨zde yargı imamı Şahin'in de kumpas sorus¸turma kapsamında go¨rev aldıgˆının belirlendiği anlatılan iddianamede, şüpheliler Çetin Özgür ve İlyas Şahin'in FETÖ elebaşından aldıkları talimatın o¨rgu¨t hiyerars¸isi geregˆi emniyet birimlerine iletilmesinin, o dönem örgütün "Marmara Bo¨lge İmamı" olan "Arif" kod adlı şüpheli Ali Rıza Tekinkaya tarafından yapıldıgˆı tespitine yer verildi.

Firari şu¨pheli Tekinkaya hakkında yapılan aras¸tırmada ise s¸u¨phelinin 7 S¸ubat MI·T kumpas sorus¸turmasından hemen o¨nce ve o¨rgu¨t elebas¸ının talimatının gelmesi sonrasında 2, 3 ve 4 S¸ubat 2012 tarihlerinde Ankara Kızılcahamam Asya Termal Otel'de 5202 numaralı odada konakladıgˆı, hemen yan odasında örgütün so¨zde Güneydoğu emniyet imamı "Bekir" kod adlı şüpheli Hu¨seyin Civan'ın kaldığı anlatılan iddianamede, bu şahıslarla birlikte kalanların tamamının sorgulandığı ve otelde toplam 120 FETO¨/PDY s¸u¨phelisinin bulundugˆunun belirlendiği ifade edildi.

Tespit edilen bu otel kaydının o¨rgu¨t elebas¸ının talimatı sonrasında gerc¸ekles¸tirilmeye tes¸ebbu¨s edilecek kalkıs¸ma sonrasında o¨rgu¨tu¨n izleyecegˆi politikaların analizi ve ilgili birimlere iletilmesine ilis¸kin oldugˆu degˆerlendirmesi yapılan iddianamede, otelde kalan diğer şüpheliler ve örgütteki görevleri şöyle sıralandı:

"Sunay Elmas isimli s¸ahsın o¨rgu¨t ic¸i konumunun Deniz Kuvvetleri Komutanlıgˆı mahrem imamlarından ve yine yapılan aras¸tırmada o¨rgu¨tu¨n MI·T yapılanması dahilinde go¨rev alan imamlardan oldugˆu tespit edilmis¸tir. Kamil Bayram isimli s¸ahsın o¨rgu¨t ic¸i kod isminin 'İsmail', o¨rgu¨t ic¸i konumunun ise polis memurları Tu¨rkiye imamı oldugˆu, yine Tero¨rden Arananlar Listesi'nde adının gec¸tigˆi belirlenmiştir. Sebahattin Kaplan isimli s¸ahsın o¨rgu¨t ic¸erisinde 'Serkan' kod adını kullandıgˆı, o¨rgu¨t ic¸i konumunun Marmara Bo¨lgesi emniyet mahrem yapısı oldugˆu, Bekir Kalağası isimli s¸ahsın o¨rgu¨t ic¸erisinde 'Onur' kod adını kullandıgˆı, o¨rgu¨t ic¸i konumunun Marmara Bo¨lgesi emniyet mahrem imamı oldugˆu tespit edilmis¸tir.

Musa Metin isimli s¸ahsın 'Hakan' kod adını kullandıgˆı, o¨rgu¨t ic¸i konumunun Ankara bo¨lgesi emniyet mahrem imamı oldugˆu tespit edilmis¸tir. Muhammet Bekar isimli s¸ahsın kod isminin 'Ömer' oldugˆu, o¨rgu¨t ic¸i konumunun Ankara bo¨lgesi emniyet mahrem imamı oldugˆu tespit edilmis¸tir. Ramazan Yılmaz isimli s¸ahsın kod isminin 'Serdar' oldugˆu, o¨rgu¨t ic¸i konumunun Ankara emniyet mahrem imamı oldugˆu, yine FETO¨'nu¨n adliye yapılanması ile ilgili go¨revleri oldugˆuna dair tespitler yapılmıs¸tır. Bilal İrice isimli s¸ahsın o¨rgu¨t ic¸erisinde 'Bahadır' kod adını kullandıgˆı, o¨rgu¨t ic¸i konumunun Gaziantep-Diyarbakır-Siirt Gu¨neydogˆu Bo¨lgesi emniyet mahrem imamı oldugˆu, yine hakkında Yozgat I·l Emniyet Mu¨du¨rlu¨gˆu¨nce Yozgat emniyet mahrem il sorumlusu oldugˆu yo¨nu¨nde tespitlerin oldugˆu belirlenmiştir."

"Karlov suikasti sanıkları da katılmış"

Toplantıya örgütün avukatlık yapılanmasında olduğu gerekçesiyle hakkında soruşturma bulunan firari şüpheli Murat Karkın'ın da katıldığı belirtilen iddianamede, Karkın'ın kayyum atanan Yu¨ksel Karkın Ku¨c¸u¨k Avukatlık Ofisi'nin ortagˆı oldugˆu ve bu hukuk bürosunun ABD'deki Hakan Atilla davasının hakimi Richard Berckman'ı 2014 yılında I·stanbul'da agˆırladığı belirtildi.

Söz konusu toplantıya Rus Bu¨yu¨kelc¸i Andrey Karlov suikastine ilişkin davada firari sanık olan Murat Tokay ve Ahmet Kılınçarslan'ın da katıldığı ifade edilen iddianamede, 'Yavuz' kod adlı Tokay'ın Ankara bo¨lgesi emniyet mahrem imamı oldugˆu, s¸u¨phelinin Karlov suikasti ile ilgili FETO¨/PDY hiyerars¸isi ve emniyet mahrem yapılanması ic¸erisinde tero¨rist M. Mert Altıntas¸'ın o¨rgu¨tsel "genel mu¨du¨ru¨" go¨revinde oldugˆuna dair bilgilerin bulunduğu, "Necdet" kod adlı firari şüpheli Kılınçarslan'ın da Ankara bo¨lgesi emniyet mahrem imamı oldugˆu kaydedildi.

Otelde kendilerini perdelemek için başka toplantılar da yapılmış

İddianamede, örgu¨t elebas¸ından dogˆrudan alınan talimat sonrası o¨rgu¨tu¨n emniyet ve yargı imamlarının u¨lkeye geri do¨nu¨s¸lerinin hemen akabinde tertip edilen toplantıda, o¨rgu¨t ic¸i konumları belirtilen s¸u¨phelilerin toplantılara katılan digˆer kis¸ilere go¨re o¨rgu¨t ic¸i pozisyonlarının u¨st du¨zeyde bulunması, ayrıca sorus¸turmaya konu olayda I·stanbul, Ankara ve Gu¨neydogˆu illerinin emniyet, yargı ve MI·T o¨rgu¨t u¨nitelerinin aktif go¨revler alması sebebiyle toplantıya katılan bu kis¸ilerin o¨rgu¨tu¨n o do¨nem giris¸ecegˆi kalkıs¸ma ile ilgili o¨rgu¨tu¨n yol haritasının kararlas¸tırılması ve u¨niteler arasında koordinasyonunun sagˆlanmasına yo¨nelik oldugˆu ifade edildi.

Aynı tarihlerde o¨rgu¨tu¨n c¸ok sayıda militanının bahse konu otelde konaklamaları sagˆlanarak bununla 7 S¸ubat 2012 tarihli kalkıs¸maya ilis¸kin gu¨ndemi perdelemenin amaçlandığı belirtilen iddianamede, "Bu suretle de toplantıya katılan o¨rgu¨t militanlarının 7 S¸ubat 2012 tarihli kalkıs¸manın o¨ncesinde bilgi sahibi oldukları, bu do¨nemden sonra o¨rgu¨tu¨n gu¨decegˆi strateji hususunda toplantılar gerc¸ekles¸tirdikleri ve kendi alanlarında o¨rgu¨t hedefleri dogˆrultusunda sorumlu oldukları u¨nitelerin idaresi ile ilgili kararlar aldıkları ve alınan bas¸kaca kararların kendilerine tebligˆinin gerc¸ekles¸tirildigˆi anlas¸ılmıs¸tır. Bu dogˆrultuda emniyet mahrem imamlarının toplantıya katılımlarının ise kendi sorumluluklarında bulunan ve bu kumpas sorus¸turmanın Ankara, I·stanbul ve Gu¨neydogˆu illerindeki ayaklarında go¨rev alan polis memur ve amirlerinin o¨rgu¨tsel talimatla uyumlu bic¸imde hareket etmelerini sagˆlamaya yo¨nelik oldugˆu tespit edilmis¸tir." denildi.

Kaynak: AA