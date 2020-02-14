MİT'e yönelik kumpas girişiminde dikkat çeken detay! Erdoğan'ın ameliyat gününe dek getirmişler

Fetullahçı Terör Örgütü, o dönem Başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan'ın ameliyat olmasını fırsat bilip 7 Şubat 2012'de MİT Başkanı Hakan Fidan'a yönelik kurduğu kumpasın iddianamesi hazırlandı. Savcı, iddianamede yer alan 34 şüpheli hakkında birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almasını talep ediyor.

34 ŞÜPHELİ İÇİN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENİYOR

FETÖ'nün, MİT Başkanı Hakan Fidan ve bazı MİT görevlilerine yönelik, 7 Şubat 2012'deki kumpasıyla ilgili soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının "7 Şubat MİT kumpası" iddianamesinde, 34 şüpheli hakkında birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

ESKİ POLİSLER VE BİR GAZETECİ DE VAR

"7 Şubat MİT Kumpası" iddianamesinde, şüpheliler arasında FETÖ elebaşı Gülen ile yargı, emniyet, MİT imamları, eski polisler ve bir gazeteci bulunuyor.

İDDİANAMEDE DİKKAT ÇEKEN ERDOĞAN DETAYI

İddianamede MİT kumpasıyla ilgili şu tespitler yapıldı: "Türkiye'nin çözüm sürecinde yürüttüğü politikalardan dolayı MİT'i, PKK/KCK ile ilişki içindeymiş gibi hedef gösterdiler. MİT görevlileri ifadeye çağrıldı, evlerinde arama yapıldı, haklarında yakalama çıkarıldı. Bu işlemler o tarihte başbakan olan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ameliyat olacağı güne denk getirilerek, bu şekilde kurgulandı. FETÖ/PDY'nin hükümete karşı açıktan giriştiği ilk operasyondur."

KIZILCAHAMAM'DA TOPLANTI YAPILDI

Kumpas öncesinde emniyet ve yargıdan sorumlu iki FETÖ'cü mahrem imamın Amerika'ya gittiği tespiti yer alıyor. FETÖ elebaşı Gülen'den doğrudan alınan talimat sonrası örgütün emniyet ve yargı imamlarının ülkeye geri dönüşlerinin akabinde Ankara Kızılcahamam 'da toplantı tertip edildiği belirtildi.

MİT KUMPASI NEDİR?

Yargı ve emniyet bürokrasisini ele geçiren, Türk Silahlı Kuvvetlerinde ise "Ergenekon" ve "Balyoz" kumpaslarıyla hakimiyet kuran FETÖ, ele geçiremediği tek stratejik kurum olan MİT'i hedef aldı. Dönemin savcısı Sadrettin Sarıkaya, 7 Şubat 2012 günü MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile bazı MİT görevlilerini ifade vermeye çağırdı. Savcının zamanlaması oldukça manidardı. 26 Kasım 2011'de ameliyat olan Erdoğan, ikinci ameliyatını şubat ayı başında olacaktı. Kumpasın püskürtülmesi için yasal düzenleme yapılması kararı alındı. Meclis'te kabul edilen MİT yasası, 18 Şubat 2012 tarihinde yürürlüğe girdi.