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7 suçtan aranan cezaevi firarisi yakalandı

KAYSERİ'de, 7 ayrı suçtan 5 aydır aranan ve 4 yıl 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi Ayhan K. (20), polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanıp gözaltına alındı.

06.12.2019 18:03 | Son Güncelleme: 06.12.2019 18:037 suçtan aranan cezaevi firarisi yakalandı

KAYSERİ'de, 7 ayrı suçtan 5 aydır aranan ve 4 yıl 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi Ayhan K. (20), polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanıp gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'hırsızlık', 'açıktan hırsızlık', 'mala zarar verme', 'oto hırsızlığı', 'otodan hırsızlık', 'kasten yaralama' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 5 aydır aranan Ayhan K.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Hakkında 4 yıl 10 gün kesinleşmiş hapis cezası olan şüpheli, polis ekiplerince merkez Kocasinan ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi Anıl Sokak'taki eve yapılan baskın sonucu yakalanıp, gözaltına alındı. Cezaevi firar ettiği belirlenen Ayhan K., polisteki işlemlerinin ardından Gültepe Kapalı Cezaevi'ne götürüldü.



Emniyet Müdürlüğü, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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