7 Temmuz 2019 Haberleri

Hamile kadının aracına saldıran trafik magandasının kardeşinden ilk açıklama geldi! Metin Çanak'tan Murat Boz'a sert tepki: Hangi taraftasın anlayamadık! İstanbul'da iki maganda trafikte tartıştıkları sürücüye tekme tokat saldırdı! Olay cep telefonu kamerasına yansıdı Adıyaman'da yemek yiyen kadını taciz ettiği iddia edilen Suriyeliler ile Türk vatandaşları arasında kavga çıktı! Sakarya'da 70 kişi dernekte yedikleri yemekten zehirlendi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miçotakis'a tebrik telefonu Kütahya'da azot fabrikasında şiddetli patlama meydana geldi Hamile kadının aracına saldıran trafik magandalarının kimliği ortaya çıktı! Yunanistan'da Miçotakis liderliğindeki Yeni Demokrasi Partisi tek başına iktidar oldu! Sosyal medyada yer alan haberlere yönelik Seyidoğlu Gıda'dan açıklama Almanya'da bomba alarmı: 16 bin kişi tahliye edildi Kırkpınar'da şampiyon Ali Gürbüz Parma'dan Galatasaray'a Gervinho yanıtı! Ali Koç, Ersun Yanal ve futbolcular Topuk Yaylası'nda taraftarla buluştu Sarhoş adam kız öğrenciyi taciz edip, yolculara bıçak çekti Melih Gökçek Mansur Yavaş'a seslendi: Benim yaptıklarımı taklit edin, sizi beş sene götürür Süs havuzuna giren iki çocuk akıma kapılarak ağır yaralandı Mourinho, 100 milyon euroluk teklifi reddetti! İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan İBB'deki borç iddiasına yanıt! İngiliz televizyon yıldızı Katie Price, Osmanlı torunu Boris Johnson'a davette göğüslerini gösterdi Alanya'daki şenliği hortum vurdu: 6 yaralı Beren Saat'in kırmızı bikinili pozuna beğeni yağdı Kızgın boğa seyirciye kafa attı Ekrem İmamoğlu: CHP'nin tüm üyelerinden bir isteğim var Fenerbahçe, Garry Rodrigues'i bu akşam İstanbul'a getiriyor 7,5 aylık hamile olan şarkıcı Bengü yatak sırrını paylaştı! AK Partili vekil, pazarın iş günü, cumanın tatil olmasını istiyor Fenerbahçe'nin Vedat Muriç transferinde UEFA detayı Fenerbahçe Vedat Muriç'i transfer etti Ergenekon savcılarına yeni dava yolda! UFC tarihinin en hızlı nakavtını yaptı! Temel Karamollaoğlu: Biz her iddiamızdan vazgeçeriz, yeter ki problemleri çözün Babel'den yeni sezon mesajı Mansur Yavaş'tan Türk ve Rus iş adamlarına yatırım çağrısı! MİT Başkanı Hakan Fidan'dan 'diplomatik istihbarat' vurgusu Antalya'da Kırgız genç sokak ortasında öldürüldü Sivas'ta tarım ilacı alarmı! 17 işçi hastanelik oldu Fenerbahçe, Deniz Türüç transferini bitirdi Mısır Federasyonu Başkanı Hani Abu Rida istifa etti Trende kadını taciz eden sapığı, makinist treni ilk istasyonda polise teslim etti