08.07.2019 00:18
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7 Temmuz 2019 Haberleri

7 Temmuz 2019 Haberleri

7 Temmuz 2019 Manşet Haberleri.

Garry Rodrigues, Topuk Yaylası, Boris Johnson, Mansur Yavaş, Genel

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00:18   7 Temmuz 2019 Haberleri
23:34   Kayserili hacı adayları Medine'ye ulaştı
22:55   Bakan Soylu, Afrin'de görev yapan uzman çavuşun düğün törenine katıldı
22:40   Kazada ayağı kırılan yaralı at Mardin Hayvan Hastanesi'nde tedavi altına alındı
22:32   İçişleri Bakanı Soylu Ağrı'da
21:42   İçişleri Bakanı Soylu Ağrı'da
21:31   Lavanta kokulu köyde lavanta günleri başladı