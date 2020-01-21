Esenyurt
'ta bir imalathaneye düzenlenen operasyonda, yaklaşık 7 ton metil alkol ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Orhangazi Mahallesi'ndeki bir imalathanede sahte metil alkol bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Söz konusu çalışma kapsamında imalathaneye operasyon düzenleyen ekipler, M.K, M.A ve G.A'yı gözaltına aldı.
Şüphelilerden M.K'nin asıl adının A.K. olduğu, 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ve sahte kimlik taşıdığı öğrenildi.
Operasyonda imalathane mühürlendi.
Polis ekiplerinin metil alkolün tedarik edildiği yerlerle ilgili çalışması sürüyor.