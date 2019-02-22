7. Tsyd Ege'de Yılın Spor Ödülleri Törenle Verildi

Kaynak: DHA

TÜRKİYE Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi tarafından düzenlenen 7. TSYD Ege'de Yılın Spor Ödülleri töreni Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Akhisarspor'un yılın takımı, Cimnastik Milli Takım Antrenörü Yılmaz Göktekin'in yılın antrenörü, Milli Okçu Yasemin Ecem Anagöz, Milli Yelkenci Yılkan Timurşah, Milli Yüzücü Bengisu Avcı ve Milli Satranççı Vahap Şanal'ın yılın sporcuları seçildiği organizasyonda; İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı'na (İZVAK) İzmir Sporuna Katkı Ödülü, MahalleBiz Spor Kulübü Derneği ve Pınar Karşıyaka Sosyal Sorumluluk Tribünü'ne İzmir'de Yılın Sosyal Sorumluluk Ödülü verildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne de derneğe katkılarından dolayı teşekkür plaketi sunuldu.İzmir'de 8 Şubat'ta vefat eden Dr. Bülent Zeren'in "Spora Adanmışlık Ödülü"nü oğlu Can Zeren aldı. TSYD İzmir Şube Başkanı Bahri Okumuş, bu yıl 7. kez gerçekleştirdikleri organizasyonun artık geleneksel hale geldiğini belirterek, "Futbol odaklı spor dünyasında diğer branşlarda önemli başarılar elde etmiş sporcuları da ödüllendirmek istiyoruz. Uluslararası alanda başarılar elde etmiş sporcularımız için bu organizasyonu düzenliyoruz. 2018'de İzmir ve Ege Bölgesi'nde Türk sporuna çok değerli katkılar sunmuş isimlerin yanı sıra sembol isimlere de ödül veriyoruz. Kısa süre önce toprağa verdiğimiz çok kıymetli hem spor hem bilim hem de gönül insan Bülent Zeren örneğinde olduğu gibi. Vefatından önce kendisine bu ödülü vermeyi kararlaştırmıştık" dedi. - İzmir