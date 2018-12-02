7. Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışmasına Başvurular Sürüyor

02 Aralık 2018 Pazar 13:03



02 Aralık 2018 Pazar 13:03

Server Gençlik ve Spor Kulübünce düzenlenen "7. Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması"na başvurular devam ediyor.Kulüpten yapılan açıklamaya göre, uluslararası çapta gerçekleştirilen "Güzel Ahlak" konulu yarışma için kulübün internet sitesinden yapılan başvurular, 16 Şubat 2019'da tamamlanacak.Gönüllü kişilerin organizasyonuyla desteklenen yarışma, 17 Şubat 2019'da online, 17 Mart 2019'da da yazılı sınav şeklinde gerçekleştirilerek bu yıl iki aşamalı olacak.Türkçe, Arapça ve İngilizce olarak düzenlenecek yarışmanın Türkçe kategorileri, ilkokul, ortaokul ve lise olarak belirlendi.İlkokul kategorisinde yarışacaklar, Semiha Bahadır'ın "Güzel Ahlak Yolculuğu" adlı eseri, ortaokul seviyesi yarışmacıları Semiha Bahadır'ın "Erdemler Kampı" kitabı, lise düzeyinde yarışacaklar da İmam-ı Gazali'nin "İhya-u Ulumiddin" adlı eserinden sınav olacak.Yarışmanın her kategorisinde ilk 3'e girenlere iki kişilik umre seyahati ve para ödülü, 4'üncü ve 10'uncu aralığında dereceye girenlere de 7 gram altın verilecek.