7. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi Çorum'da başladı

Çorum'da düzenlenen 7. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi başladı.

Üniversiteler, kamu ve özel endüstri kuruluşlarında kimya, fizik, eczacılık, mühendislik, tıp gibi çeşitli bölümlerde anorganik kimya konularında çalışan temel bilimciler ile uygulayıcıları bir araya getirmek, tartışma ortamı oluşturmak ve katılımcılar arasında işbirliğini teşvik etmek amacıyla Hitit Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen kongrenin açılış töreni, Meslek Yüksekokulu'ndaki Ethem Erkoç Toplantı Salonu'nda yapıldı.

Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emre Güler, burada yaptığı konuşmada, etkinliğin iki yılda bir düzenlendiğini belirterek, "Amacı bakımından birçok faydaları olacak kongremiz aynı zamanda alanda yetişecek genç akademisyenlere deneyim kazandırmak, anorganik kimya alanındaki son teknolojik gelişmeler ve gelecekle ilgili eğilimleri ortaya koymak adına da önem taşımaktadır." dedi.

Kimya Bölüm Başkanı Prof. Dr. Faruk Gökmeşe de kongre kapsamında, koordinasyon kimyası, kristalografi, inorganik ­organik materyaller kimyası, oksit bileşikleri, katalizörler, organometalik kimya, supramoleküler bileşikler, reaksiyon mekanizmaları, enerji ve fotokimya, biyoinorganik kimya, katı hal kimyası gibi pek çok konuda sunumları şeklinde bilimsel çalışmalar gerçekleştirileceğini söyledi.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ise kongreye ev sahipliği yaptıkları için mutlu olduklarını ifade ederek, katılımcılara başarılar diledi.

Cumartesi günü sona erecek kongrede 60 farklı üniversiteden 25'i yabancı 350 civarında bilim insanının sunumlar yapacağı kaydedildi.

Konuşmaların ardından organizasyonun düzenlenmesine katkıda bulunan kurum ve kuruluşlara plaket takdim edildi.

Ardından kongrenin açılış oturumu gerçekleştirildi.

Kaynak: AA