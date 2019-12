7. Uluslararası Kayseri Film Festivali sona erdi

Anadolu Sinemacılar Derneği tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Talas Belediyesinin desteğiyle düzenlenen "7. Kayseri Film Festivali" ödül töreniyle sona erdi.Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi'nde festivalin kapanış galasına, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Festival Direktörü Kadir Turna ile çok sayıda ünlü isim ve davetliler katıldı.Talas Belediye Başkanı Yalçın, törende yaptığı konuşmada, duyguları ve düş dünyasını anlatan en iyi görsel sanatın sinema olduğunu söyledi.Kayseri Film Festivali ile Türk Sineması'nın gelişimine katkıda bulunmayı hedeflediklerini belirten Yalçın, şunları kaydetti:"Sinemada her yaştan insanın duygularına hitap eden, düşlerini önüne seren imkan var. Bazen çocukluğumuza götürür geçmişi yaşatır, bazen de çocukken büyütür gelecekteki bizi gösterir. Sinemada çalışan her kardeşimiz sanatçıdır çünkü hepsi gönlünü koymuştur. Bundan dolayı da böyle güzel eserler çıkar. Biz de Talas Belediyesi olarak sanata ve sanatçıya destek olmayı belediyecilik anlayışımızın bir parçası olarak kabul ettik."Festival Direktörü Kadir Turna da böyle bir festival düzenlemekten dolayı gurur duyduklarını dile getirdi.Birbirinden güzel filmlerin yarıştığını anlatan Turna, "Altın Çınar Ödülleri sahipleriyle buluştu. Bir daha ki seneye sekizincisini yapmanın da sözünü aldık. Bir dahaki seneye çok daha güzel bir festival yapacağız. Bir dahaki seneye herkesi kucaklamaya hazırız. Nice Altın Çınarlara, nice festivallere diyorum. Seneye TRT ile ortak çalışma planımız, Kayseri konulu senaryo yarışmamız ve bir de Kayseri film platformu çalışmamız var. Buraya gelen herkese teşekkür ederim. Umarım güzel bir şekilde devam ederiz. Türk Sineması kazansın."ÖdüllerFestivalde, Ulusal Uzun Metraj En İyi Film Ödülü'nü "Omar ve Biz" filmiyle Maryna Er Gorbach ile Mehmet Bahadırer, Ulusal Kısa Metraj En İyi Film Ödülü'nü "Taş" filmiyle Alican Yücesoy, Ulusal Belgesel En İyi Film Ödülü'nü ise "Bir Rüya Gördüm" ile Burcu Esenç ve Cantekin Cantez aldı.Ulusal uzun metraj film kategorisinde, "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü "Küçük Şeyler"deki performansıyla Alican Yücesoy, "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü de Saf filmindeki rolüyle Saadet Işıl Aksoy kazandı.Ulusal Uzun Metraj En İyi Yönetmen Ödülü'ne "Omar ve Biz" filmi ile Maryna Er Gorbach ile Mehmet Bahadırer, Ulusal Uzun Metraj En İyi Senaryo Ödülü'ne ise "Küçük Şeyler" filmi ile Kıvanç Sezer sahip oldu.Ayrıca, Ulusal Belgesel Jüri Özel Ödülü, "Olmaz Dediler Oldu" filmiyle Sinan Bal'ın, Ulusal Uzun Metraj Yücel Çakmaklı Halk Ödülü "Peri" filmiyle Can Evrenol'un, Ulusal Uzun Metraj En İyi Kurgu Ödülü "Saf" filmiyle Evren Luş'un, Ulusal Uzun Metraj En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü "Dilsiz" filmiyle Andreas Sinanos ve "Kovan" filmiyle Serdar Ünlütürk'ün, Ulusal Uzun Metraj En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü "Dilsiz" filminde oynayan Emin Gürsoy'un, Ulusal Uzun Metraj En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu "Peri" filminde rol alan Özay Fercht'in, Ulusal Uzun Metraj Elia Kazan Juri Özel Ödülü de "Kapan" filmi ile Seyit Çolak'ın oldu.