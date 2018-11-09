7 Uyuşturucu Satıcısı Toplamda 111 Yıl Hapis Cezasına Çaptırıldı

Sakarya
İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen 7 şüpheli toplamda 111 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Edinilen bilgilere göre, Sakarya İl Jandarma Komutanlığı Jandarma İstihbarat birimleri ve Adapazarı
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ortaklaşa Adapazarı ilçesi Çamyolu Mahallesindeki uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Gerçekleşen 19 ayrı operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltın alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan F.Ç., 22 yıl 17 ay 7 gün hapis cezası ve 7 bin 20 TL adli para cezası, S.H., 22 yıl 17 ay 7 gün hapis ve 7 bin 20 TL adli para cezası, M.A., 12 yıl 6 ay hapis ve 3 bin 750 TL adli para cezası, T.Ü., 15 yıl 7 ay 15 gün hapis ve 4 bin 650 TL adli para cezası, İ.S., 22 yıl 17 ay 7 gün hapis ve 7 bin 20 TL adli para cezası, O.H. 10 yıl hapis ve 4 bin 650 TL adli para cezası, B.Ü., 8 yıl 4 ay hapis ve 2 bin 490 TL adli para cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Adliyeye sevk edilen 7 şüpheli toplamda 111 yılı aşan hapis cezası ve adli para cezasına çarptırıldı. - SAKARYA
Jandarma,Sakarya