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7 yaşındaki Abdullah'ı üvey annesi hortumla döverek öldürdü (2)

TUTUKLANDI Konya'da 7 yaşındaki Suriye uyruklu üvey oğmu Azzam Al Abdullah, hortumla dövüp, defalarca havaya kaldırıp yere atıp ölümüne neden olan Raaşa Osman, 'çocuğa karşı eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

28.03.2020 18:55 | Son Güncelleme: 28.03.2020 18:55
7 yaşındaki Abdullah'ı üvey annesi hortumla döverek öldürdü (2)

TUTUKLANDI

Konya 'da  7 yaşındaki Suriye uyruklu üvey oğmu Azzam Al Abdullah, hortumla dövüp, defalarca havaya kaldırıp yere atıp ölümüne neden olan Raaşa Osman, 'çocuğa karşı eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklandı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Suriye, Konya, Güncel

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