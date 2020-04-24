Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

7 yaşındaki çocuğun pilates topu isteğini polisler yerine getirdi

Kastamonu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbirler kapsamında evinden çıkmayan 7 yaşındaki Eyman Gürel'in pilates topu talebini polisler yerine getirdi.

24.04.2020 18:48 | Son Güncelleme: 24.04.2020 18:50
Kastamonu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbirler kapsamında evinden çıkmayan 7 yaşındaki Eyman Gürel'in pilates topu talebini polisler yerine getirdi.
Taşköprü ilçesi Gizlice Mahallesi'nde anneannesi Tülenay Barlas ile yaşayan Gürel, kısıtlama nedeniyle evden çıkamaması nedeniyle spor yapmak için 155'i arayarak pilates topu istedi.
Küçük çocuğun bu isteğini yerine getiren polisler, aldıkları topu Eyman'ın evine götürdü.
Ücretini ödemek isteyen küçük çocuğa polisler, topun devletin kendisine 23 Nisan hediyesi olduğunu belirterek ücretini almadı.
Tülenay Barlas polislere teşekkür ederek, "Torunum telefonla arayarak 'Spor yapmak istiyorum, evden çıkamıyorum bana pilates topu alır mısınız?' demiş. Allah onlardan razı olsun. Torunumun isteği birkaç saat içinde gerçekleşti. İnanıyorum ki koronavirüsü de hep birlikte yeneceğiz ve daha iyi günlere geleceğiz. Evde kal Türkiye, hayat eve sığar." ifadesini kullandı. 7 yaşındaki çocuğun pilates topu isteğini polisler yerine getirdi

Kaynak: AA

Etiketler: Kastamonu, Taşköprü, Güncel , Haber
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Belediye binasına Atatürk posteri yerine Binali Yıldırım’ın posteri asıldı Haberler
Belediye binasına Atatürk posteri yerine Binali Yıldırım'ın posteri asıldı
Son hasta da koronavirüsü yendi! Bu şehrimizde artık hiçbir vaka yok Haberler
Son hasta da koronavirüsü yendi! Bu şehrimizde artık hiçbir vaka yok
Husumetli aileler arasında çıkan kavgada bir aile yok oldu: 4 ölü Haberler
Husumetli aileler arasında çıkan kavgada bir aile yok oldu: 4 ölü
Apartmandaki koronavirüs temizliği, 18 yıllık cinayeti ortaya çıkardı Haberler
Apartmandaki koronavirüs temizliği, 18 yıllık cinayeti ortaya çıkardı
Korona dünyaya yayılmadan Okyanus’a açılan çift, geri döndüğünde şoke oldu Haberler
Korona dünyaya yayılmadan Okyanus'a açılan çift, geri döndüğünde şoke oldu
Bilim insanları, koronavirüsün vücudumuza nereden girdiğini buldu Haberler
Bilim insanları, koronavirüsün vücudumuza nereden girdiğini buldu
18 yıl önce ağabeyini öldüren zanlıyı, korona temizliği ele verdi Haberler
18 yıl önce ağabeyini öldüren zanlıyı, korona temizliği ele verdi
Türkiye’de koronadan ölenlerin sayısı 109 artarak 2 bin 600’e yükseldi Haberler
Türkiye'de koronadan ölenlerin sayısı 109 artarak 2 bin 600'e yükseldi
Haberler››Güncel››7 yaşındaki çocuğun pilates topu isteğini polisler yerine getirdi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

20:26: Merkezefendi'de Ramazan pidesi denetimi gerçekleşti - Haber 20:26: Fransa'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 389 artarak 22 bin 245'e... - Haber 20:22: Trump, Kovid-19 için 484 milyar dolarlık ek bütçeyi onayladı - Haber 20:20: Küresel liderlerden Kovid-19'a karşı "uluslararası dayanışma" çağrısı - Haber 20:20: SETA uzmanları Kovid-19 kriz yönetimi stratejilerini değerlendirdi - Haber 20:13: Türkiye'de ramazanın ilk iftar topu Kars'ta atıldı - Haber 19:10: Son Dakika: Türkiye'de 24 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 109 artarak 2 bin 600'e yükseldi - Haber 19:04: Son Dakika: İtalya'da 24 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 420 artarak 25 bin 969'a yükseldi - Haber 19:03: Hollanda'da koronavirüs nedeniyle ligler iptal edildi - Spor 18:18: Son dakika: Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Trump'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamasına sert tepki gösterdi - Haber 17:53: Belediye binasına Atatürk posteri yerine Binali Yıldırım'ın posteri asıldı - Haberler