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7 yaşındaki çocuk greyder altında kalarak hayatını kaybetti

7 yaşındaki çocuk greyder altında kalarak hayatını kaybettiEDİRNE - Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Şükrüköy'de greyder altında kalan 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

01.08.2019 21:58
7 yaşındaki çocuk greyder altında kalarak hayatını kaybetti
7 yaşındaki çocuk greyder altında kalarak hayatını kaybetti
EDİRNE - Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Şükrüköy'de greyder altında kalan 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, arkadaşıyla birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan Eymen Kayra Taş (7), greyderin altında kaldı. Küçük çocuk olay yerinde hayatını kaybetti. Eymen'in arkadaşı, koşarak köy merkezine gidip köylülere haber vermesinin ardından çocuğun ailesi sinir krizi geçirdi. Greyder sürücüsü jandarma tarafından gözaltına alındı. Çocuğun cansız bedeni savcılık tarafından yapılan incelemenin ardından Keşan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor

Edirne, Keşan, Yerel

Kaynak: İHA

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