7 yaşındaki çocuk kişisel resim sergisi açtı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 7 yaşındaki 1'nci sınıf öğrencisi Mualla Gülfem Kulu, ilk kişisel resim sergisini açtı.



Tatvan İstasyon İlkokulunda eğitimine başlayan Mualla Gülfem Kulu, ebru ve sulu boyayla resim yapmaya ilgi duydu. Okulun görsel sanatlar öğretmeni Esin Bozkurt tarafından yeteneği keşfedilen Kulu, öğretmenin ve ailesinin desteğiyle ebru ve sulu boya resim yapma sanatı üzerine yoğunlaştı. Derslerinden arda kalan zamanlarında ebru ve sulu boya resimler yapan 7 yaşındaki 1'nci sınıf öğrencisi Kulu, bir yıl sonunda ortaya çıkardığı eserlerle ilk kişisel sergisini açtı. Kulu, Bitlis'te 7 yaşında ilk sergisini açan çocuk oldu. Tatvan'daki bir alış-veriş merkezinde açılan serginin açılışına Bitlis İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, Tatvan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yüzer, Tatvan Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin Korkmaz ve davetliler katıldı. Sergi açılışı sonrası misafirlerine sergisini gezdiren Kulu, yaptığı eserler hakkında bilgi verdi. Çok küçükken bile ebru ve resim yapmaya başladığını söyleyen Kulu, "7 yaşındayım ebru ve sulu boya resimlerden oluşan ilk kişisel sergimi açtım. Sergimde ebru, boyama, sulu boya, ebru üzerine çizim boyama çalışmalarım var. Bu sergi de 40 tane sulu boya ve ebru çalışmalarım var. İlerde sergilerimi çoğaltacağım" dedi.



Mualla Gülfem Kulu'nun görsel sanatlar öğretmeni Esin Bozkurt'ta; "Tatvan'da görsel sanatlar öğretmeniyim. İlkokul birinci sınıfa giden öğrencimizle yılsonu resim sergisi yaptık. Bir yıl süren çalışmaydı. Öğrencimizin yeteneği, isteği ve azmiyle bu çalışmaları yapabildik. Çok emek verdik öğrencimizde oyun oynayacağı zamanları benimle çalışarak, çalışmaları düzgün bir şekilde yapmak için gayret gösterdi" dedi.



"Bu güzelliği benim kızımın bize yaşatması çok gurur verici"



Mualla Gülfem Kulu'nun annesi Mihraç Kulu ise, "Çocukların küçük yaşta sanatla tanışması mükemmel bir şey. Bu güzellikte çocuğumun yer alması bizleri aile olarak çok gururlandırdı. Bir çocuğun hayal gücünün sanatla birleştiğinde ne kadar güzel şeyler ortaya çıkabileceğini gördük bugün. Gönüllü öğretmenimize de teşekkür ediyorum. Aile olarak da kızımızı çok destekledik. Bu güzelliği benim kızımın bize yaşatması çok gurur verici" dedi.



"Çocuklarımıza fırsat ve imkan verildiği zaman büyük işlerin altına imza atıyorlar"



Sergiyi gezen Bitlis İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz'da Tatvan İstasyon İlkokulu 1. Sınıf öğrencisi Mualla Gülfem Kulu'nun sergisini gezdiklerini söyledi. Korkmaz; "Her şeyden önce öğretmenini, annesini ve babasını tebrik ediyorum. Gerçekten 1. sınıf çocuğunun kapasitesinin üzerindeki eserleri hep beraber gördük, tabloları gördük. Müthiş bir çalışma. Hep beraber gördük ki çocuklarımıza fırsat ve imkan verildiği zaman gerçekten de çok büyük işlerin altına imza atıyorlar. Şimdi bu kız çocuğunu burada kimse görmese şu AVM'de gezen herkes şu tablolara baktığı zaman bunun bir yetişkin tarafından itinayla yapılmış tablolar olduğuna kanaat getirecek. Sergiyi hep beraber gördük. Hakikaten çok güzel. Başta öğretmeni olmak üzere annesini, babasını, okulunu ve emeği geçen herkesi ben tebrik ediyorum" dedi.



Açılan sergiyi Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan ve birçok kişi gezdi. - BİTLİS

Kaynak: İHA