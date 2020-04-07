Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Tüfekle oynayan 7 yaşındaki çocuk, 8 yaşındaki ağabeyinin ölümüne neden oldu

Antalya'da oyun oynadıkları sırada 7 yaşındaki çocuk tetiğine dokunduğu pompalı tüfekten çıkan saçmalar, 8 yaşındaki ağabeyinin ölümüne neden oldu. Market dönüşü olaydan haberdar olan anne sinir krizi geçirip feryat etti.

07.04.2020 17:36 | Son Güncelleme: 07.04.2020 18:24

Antalya'da iki kardeşin tüfekle oyunu faciayla bitti. Antalya'da oyun oynadıkları sırada H.K.'nin (7) tetiğine dokunduğu babasına ait pompalı tüfekten çıkan saçmalar, ağabeyi Yusuf K.'nin (8) ölümüne neden oldu. Anne Derya K., oğlunun öldüğünü öğrenince sinir krizi geçirdi.

SAÇMALAR AĞABEYİNİN BOĞAZINA İSABET ETTİ

Olay, saat 10.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kemerağzı Caddesi'nde meydana geldi. Market alışverişine giden Derya ve Berat K. çiftinin çocukları L.K. (1), H.K. (7), Yusuf K. (8) ve H.K. (13) evde kaldı. Kardeşlerden 13 yaşındaki abla H.K.'nin en küçük kardeşi L.K ile ilgilendiği sırada, 7 yaşındaki H.K. ile 8 yaşındaki Yusuf K. ise oynamak için oturma odasına geçti. Bir süre oynayan iki kardeşten H.K., babasına ait pompalı tüfeği ağabeyi Yusuf K.'ye doğrultup ateşledi. Tüfekten çıkan saçmalar, Yusuf K. nin boğazına isabet etti. Patlama sesini duyan abla H.K., balkona çıkıp komşularından yardım istedi.

ANNENİN FERYADI YÜREK DAĞLADI

Komşuların 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramasının ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, Yusuf K.'nin yaşamını yitirdiğini, tüfeği ateşleyen H.K.'nin ise dudağına isabet eden saçma yüzünden yaralandığını belirledi. Market dönüşü olaydan haberdar olan anne Derya K., sinir krizi geçirdi. Polis ve yakınları tarafından sakinleştirilmeye çalışılan Derya K., H.K.'ye sarılarak, "Yusuf sen benim dert ortağımdın" diye gözyaşı döktü.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, uzman ekipler eşliğinde kardeşlerin ifadesine başvurdu. Yaşamını yitiren Yusuf K.'nin cenazesinin, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılacak otopsinin ardından Diyarbakır'da toprağa verileceği belirtildi.

Tüfekle oynayan 7 yaşındaki çocuk, 8 yaşındaki ağabeyinin ölümüne neden oldu

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel

Haberin Videosu :

Antalya'da tüfekle oynayan 7 yaşındaki çocuk, 8 yaşındaki ağabeyinin ölümüne neden oldu
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Tüfekle oynayan 7 yaşındaki çocuk, 8 yaşındaki ağabeyinin ölümüne neden oldu - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

İngiltere’de Kovid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısında rekor artış Haberler
İngiltere'de Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısında rekor artış
Bakan Albayrak, ücretsiz izne çıkarılan çalışanlara müjdeyi verdi Haberler
Bakan Albayrak, ücretsiz izne çıkarılan çalışanlara müjdeyi verdi
4 yaşındaki oğlunu öldüren kadının ifadesi kan dondurdu: ’Anne yapma’ diye yalvardı Haberler
4 yaşındaki oğlunu öldüren kadının ifadesi kan dondurdu: 'Anne yapma' diye yalvardı
İstanbul Tabip Odası üyesi Dr. Mehmet Ulusoy, koronadan vefat etti Haberler
İstanbul Tabip Odası üyesi Dr. Mehmet Ulusoy, koronadan vefat etti
Çinli uzmanlar, Türkiye’de de kullanılan yöntemin koronayı iyileştirdiğini kanıtladı Haberler
Çinli uzmanlar, Türkiye'de de kullanılan yöntemin koronayı iyileştirdiğini kanıtladı
İBB Bilim Kurulu’ndan 8 maddelik koronavirüs önerisi Haberler
İBB Bilim Kurulu'ndan 8 maddelik koronavirüs önerisi
Üreticiler satılmayan binlerce ıspanağı çaya döktü Haberler
Üreticiler satılmayan binlerce ıspanağı çaya döktü
Ceza kesilen genç kızın verdiği tepki şaşırttı: Canım istedi çıktım Haberler
Ceza kesilen genç kızın verdiği tepki şaşırttı: Canım istedi çıktım

Son Dakika Güncel Haberleri

19:17: Son Dakika: İtalya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 604 artarak 17 bin 127'ye yükseldi - Haber 19:16: Elazığ'da korona virüs tedavisi gören 9 kişi alkışlarla taburcu oldu - Haber 19:16: İnsanı İnşa Derneği İdlib kırsalında 700 aileye hijyen paketi dağıttı - Haber 19:16: İtalya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 604 artarak 17 bin... - Haber 19:15: Çanakkale'de fırtına feribot seferlerini etkiliyor (5) - Haber 19:00: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 786 arttı - Haber 18:31: İstanbul Tabip Odası Üyesi Dr. Mehmet Ulusoy, koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti - Haber 18:28: 4 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren kadının ifadesi: Defalarca 'Anne yapma' diye yalvardı - Haber 18:10: İBB Bilim Kurulu'ndan koronavirüs salgınına karşı 8 maddelik öneri - Haber 17:36: Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Bulgu vermeyen vakalar nedeniyle maske önermeye başladık - Haber 17:39: 242 yıllık İngiliz perakende zinciri Debanhams iflasa hazırlanıyor - Ekonomi