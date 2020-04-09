7 yaşındaki Gül, kumbaradaki parasını kampanyaya bağışladı

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde yaşayan Gül Derin Su Tekin (7), kumbarasında biriktiği 60 lirayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

Kızıltepe'de oturan Tekin ailesinin kızları Gül Derin Su, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' sloganıyla duyurulan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek olmak istedi. Kızıltepe Kaymakamlığı ile iletişime geçen Gül Derin Su, eve gelen Vefa Sosyal Destek Grubu'na, kumbarasında biriktiği 60 lirayı verdi. Görevliler, parayı alıp, küçük adına kampanya hesabına yatırdıktan sonra dekontu da teslim etti. Gül Derin Su, herkesin kampanyaya destek vermesi için çağrıda bulundu.

Kaynak: DHA

- Mardin