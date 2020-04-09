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7 yaşındaki Gül, kumbarasındaki parasını "Biz Bize Yeteriz" kampanyasına bağışladı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaşayan 7 yaşındaki Gül Derin Su Tekin, kumbarasında biriktirdiği parasını "Biz Bize Yeteriz" kampanyasına bağışladı.

09.04.2020 13:01 | Son Güncelleme: 09.04.2020 13:01
7 yaşındaki Gül, kumbarasındaki parasını
Mardin 'in Kızıltepe ilçesinde yaşayan 7 yaşındaki Gül Derin Su Tekin, kumbarasında biriktirdiği parasını "Biz Bize Yeteriz" kampanyasına bağışladı.

Kızıltepe Yeni Mahallede yaşayan Cumhuriyet İlkokulu 2'nci sınıf öğrencisi 7 yaşındaki Gül Derin Su Tekin, kumbarasında biriktirdiği 60 lirasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı kampanyaya bağışladı. Tekin, parasını tek tek sayarak Kızıltepe Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubuna teslim etti.

Kampanyaya bağışta bulunan yaşıtlarından etkilendiğini ifade eden Tekin, "Kumbaramdaki paraları Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasına bağışlamak istiyorum" dedi. - MARDİN

Kaynak: İHA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Kızıltepe, Mardin, Güncel
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