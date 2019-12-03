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7 yaşındaki Hira Nur'un silahla yaralanması davası'nda Adli Tıp raporu dosyaya girdi

Yüksel KOÇ / PENDİK'te oturduğu sitenin parkında oyun oynarken gürültü yaptığı gerekçesi ile 7 yaşındaki komşusu Hira Nur Demircan'ı silahla yaralan Barış Balcı'nın yargılandığı davada Adli Tıp Kurumu raporu dava dosyasına girdi.

03.12.2019 12:07 | Son Güncelleme: 03.12.2019 12:077 yaşındaki Hira Nur'un silahla yaralanması davası'nda Adli Tıp raporu dosyaya girdi

Yüksel KOÇ/ PENDİK'te oturduğu sitenin parkında oyun oynarken gürültü yaptığı gerekçesi ile 7 yaşındaki komşusu Hira Nur Demircan'ı silahla yaralan Barış 'nın yargılandığı davada Adli Tıp Kurumu raporu dava dosyasına girdi. Raporda, Hira Nur Demircan'ın vücudunda oluşan harabiyete göre sanık Barış Balcı'nın suçunun "Kasten yaralama" suçu kapsamında kaldığı belirtildi.

KURŞUN SEKEREK ÇARPMIŞ

'te 7 yaşındaki Hira Nur Demircan'ı yaralayan Barış Balcı'nın, "Çocuğu öldürmeye teşebbüs" ve "Korku, kaygı, panik yaratacak şekilde silahla ateş etme" suçlarından 23 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davaya bakan İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi, bir önceki celsede Adli Tıp Kurumu'ndan rapor istenmesine karar verdi.

Mahkemenin isteği doğrultusunda Adli Tıp Kurumu 2. İhtisas Kurulu tarafından hazırlanan 6 Eylül 2019 tarihli rapor mahkemeye ulaştı. Raporda, Hira Nur Demircan'ın vücudunda çıkarılan saçmanın deformasyona uğradığı belirtilerek, deformasyonun saçmanın vücuda girmeden önce sert bir cisme çarpıp sekmesi sonucu oluştuğu belirtildi.

SUÇ: KASTEN YARALAMA

Adli Tıp Kurumu'nun olaylarda kullanılan silahların öldürücü nitelik taşıyıp taşımadıkları yönünde bir değerlendirme yapmadığı belirtilen raporda, yaralanmanın, vücutta oluşan harabiyete göre TCK 86 (Kasten yaralama) ve TCK 87 (Nitelikli kasten yaralama) suçları kapsamında kaldığına oy birliği ile karar verildiği belirtildi.

İDDİANAMEDEN

Pendik'te 7 yaşındaki Hira Nur Demircan'ın 21 Ağustos 2018 tarihinde oturdukları sitenin oyun parkında oynadığı sırada sırtından silahla vurularak yaralanması üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede, Hira Nur Demircan'ı gürültü yaptığı gerekçesi ile komşusu Barış Balcı tarafından vurulduğu belirtiliyor. İddianamede, şüphelinin elde edilemeyen suç aleti ile yakın mesafeden mağdure Hira Nur Demircan'ı hedef alarak ateş ettiği, tel sinekliği delen kurşunun beton zemine çarparak mağdureye isabet ettiği iddia ediliyor. İddianamede Barış Balcı için, "Çocuğu öldürmeye teşebbüs" ve "Korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme" suçlarından 13 yıl 6 aydan 23 yıla kadar hapis cezası isteniyor.



Adli Tıp Kurumu, Pendik, Balcı, Güncel

Kaynak: DHA

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