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7 yaşındaki ikizler, bisiklet parasını kampanyaya bağışladı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na, ilkokul öğrencisi ikizler Yusuf Ateş (7) ve Yağız Ateş, bisiklet almak için biriktirdikleri 675 lirayı bağışlayarak destek oldu.

01.04.2020 15:52 | Son Güncelleme: 01.04.2020 15:53
7 yaşındaki ikizler, bisiklet parasını kampanyaya bağışladı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na, ilkokul öğrencisi ikizler Yusuf Ateş (7) ve Yağız Ateş, bisiklet almak için biriktirdikleri 675 lirayı bağışlayarak destek oldu.

Salihli ilçesinin Kurtuluş Mahallesi'nde yaşayan Yakup-Gülizar Ateş çiftinin ikizleri Yusuf- Yağız Ateş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bisiklet almak için biriktirdikleri 675 lirayı bağışladı. Parayı banka şubesine yatıran ikizlerden Yusuf Ateş, "Yaz mevsiminde bisiklet alabilmek için kumbaramızda 1 yıldır para biriktiriyorduk.  Şu ana kadar da 675 liramız olmuştu. Ancak biriktirdiğimiz paraları Cumhurbaşkanımız tarafından başlatılan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladık" dedi.Anne Gülizar Ateş de çocuklarıyla gurur duyduğunu belirtip, "Çocuklarım televizyondan bu kampanyayı görünce paralarını bağışlamak istemişler. Bankaya gidip birlikte bağışta bulunduk. Çok istedikleri bisikletlerini de aldık" diye konuştu. Çocuklarının örnek davranışını cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen baba Yakup Ateş, sosyal medyada paylaştı. Videoyu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun da beğenip, "Türkiye 7'den 70'e tek yürek oldu. Manisa'nın Salihli ilçesinde yaşayan birinci sınıf öğrencileri Ateş kardeşler, bisiklet almak için biriktirdikleri paralarını '#BizBizeYeterizTürkiyem' kampanyasına bağışladılar. Biz birlikte büyük Türkiye'yiz, biz bize yeteriz" mesajıyla paylaştı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Cumhurbaşkanı, Güncel
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