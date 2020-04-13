Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

7 YAŞINDAKİ KIZ KUMBARASINDA BİRİKEN 532 LİRAYI 'BİZ BİZE YETERİZ TÜRKİYEM' KAMPANYASINA BAĞIŞLADI

Haber: İstanbul DHAEyüpsultan'da yaşayan 7 yaşındaki Betül Nur Çelik, kumbarasında biriktirmiş olduğu harçlıklarını "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kapsamında bağışladı.

13.04.2020 10:20 | Son Güncelleme: 13.04.2020 10:20
7 YAŞINDAKİ KIZ KUMBARASINDA BİRİKEN 532 LİRAYI 'BİZ BİZE YETERİZ TÜRKİYEM' KAMPANYASINA BAĞIŞLADI

Haber: İstanbul DHA

Eyüpsultan'da yaşayan 7 yaşındaki Betül Nur Çelik, kumbarasında biriktirmiş olduğu harçlıklarını "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kapsamında bağışladı.

Eyüpsultan Pirinççi Mahallesi'nde yaşayan 7 yaşındaki Betül Nur Çelik, Eyüpsultan Kaymakamlığı Vefa Destek Hattını arayarak kumbarasında biriktirmiş olduğu harçlıklarını "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyası kapsamında ihtiyacı olanlara ulaştırmak istediğini kaydetti.

JANDARMA KUMBARAYI TESLİM ALDI

Küçük kızın talebi üzerine Vefa Destek hattında görevli jandarmalar mahalle muhtarı Ali Yazıcı ile birlikte Betül Nur Çelik'in evine giderek kumbarayı teslim aldı. Çelik, kumbarası ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hitaben yazdığı mektubu da jandarmaya teslim etti.

KUMBARASINDA 523.50 TL BİRİKTİRMİŞ

Muhtar ile birlikte kumbarayı açan jandarma kumbaradan çıkan parayı tek tek saydı. Çelik'in kumbarasında 523.50 TL "Biz Bize Yeteriz" kampanyası hesabına yatırıldı.

CUMHURBAŞKANINA YÖNELİK MEKTUP DA YAZDI

Jandarma , Çelik'in Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a hitaben yazdığı mektubu da açtı. Çelik'in mektubunda Cumhurbaşkanına hitaben, "Allah size uzun ömürler versin", "Söz konusu vatansa geresi teferruattır", "Biz bize yeteriz" sözlerine yer verdiği görüldü.

Görüntü dökümü:

---------------

-Jandarmanın gelişi

-Çelik'in kumbarayı verişi

-Paraların sayılması

-Mektubun görüntüsü

-Genel ve detaylar


Kaynak: DHA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Jandarma, İstanbul, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Soylu’nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti Haberler
Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti
’Soylu’dan ilk açıklama’ haberini servis eden ajans, özür diledi Haberler
"Soylu'dan ilk açıklama" haberini servis eden ajans, özür diledi
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma yasağı görüşülecek Haberler
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma yasağı görüşülecek
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da ’Bitti’ denilen bölgede yeniden başladı Haberler
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da "Bitti" denilen bölgede yeniden başladı
İkili arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Soylu’dan Erdoğan’a dikkat çeken sözler Haberler
İkili arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Soylu'dan Erdoğan'a dikkat çeken sözler
Onlarca kişi, kendilerine gelen ’mesaj’ üzerine yol kapatıp eylem yaptı Haberler
Onlarca kişi, kendilerine gelen 'mesaj' üzerine yol kapatıp eylem yaptı
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz’dan ayrıldı Haberler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı
Aşk yaşadıkları konuşulan Survivor yarışmacıları, ters köşe yaptı Haberler
Aşk yaşadıkları konuşulan Survivor yarışmacıları, ters köşe yaptı
Haberler ›› Güncel ››7 YAŞINDAKİ KIZ KUMBARASINDA BİRİKEN 532 LİRAYI 'BİZ BİZE YETERİZ TÜRKİYEM' KAMPANYASINA BAĞIŞLADI - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

11:36: Muhtarın isyanı: "Delirmemek için kendimi zor tuttum" - Haber 11:36: Düziçi'nde 8 kişiye 16 bin 926 lira ceza - Haber 11:34: Başakşehir'de sokağa çıkma yasağında kaçak maske operasyonu - Haber 11:33: Denizli'de yasak bitti, hayat normale döndü - Haber 11:33: Kızılcahamam sokağa çıkma yasağına uydu - Haber 11:28: Bilim Kurulu Üyesi Azap: Sokağa çıkma yasağı İstanbul için gerekliydi, Ankara için getirilmeyebilirdi - Haber 10:47: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma yasağı ve askerlik terhisleri ele alınacak - Haber 10:20: Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti - Haberler