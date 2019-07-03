03.07.2019 15:21
Haberler» “genel“» Haber

7 yaşındaki Uğur tekerlekli sandalyesine kavuştu

7 yaşındaki Uğur tekerlekli sandalyesine kavuştu DİYARBAKIR - Diyarbakır'da fiziksel engelli 7 yaşındaki Uğur Kemik'e, Çocuklar Üşümesin Platformu tarafından tekerlekli sandalye hediye edildi.

7 yaşındaki Uğur tekerlekli sandalyesine kavuştu

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da fiziksel engelli 7 yaşındaki Uğur Kemik'e, Çocuklar Üşümesin Platformu tarafından tekerlekli sandalye hediye edildi.
Diyarbakır'ın Karacadağ bölgesinde yaşayan 7 yaşındaki Uğur Kemik, küçük yaşta geçirdiği havale sonucu yürüme ve konuşma yetisini kaybetti. Yardıma muhtaç olan aile, Çocuklar Üşümesin Platformu üyelerine mesaj yoluyla ulaştı. Çocuklarının durumunu aktaran aile, tekerlekli sandalyeye ihtiyaçları olduğunu üyelerle paylaştı. Platform üyeleri, bir gönüllünün desteğiyle aldıkları tekerlekli sandalyeyi Uğur'a hediye etti. Uğur'un sevinci gözlerinden okunurken, aile hem yardımsevere hem de platform üyelerine teşekkür etti. 7 yaşındaki Uğur tekerlekli sandalyesine kavuştu
Kaynak: İHA
Genel

Son Dakika Haberleri
16:20   Erkek modasında bir ilk daha: 'Uçan Ceketler'
16:03   Milli Mücadele ruhu 100. yıl dönümünde de ilk günkü gibi
15:54   Ekmek parasını erkeklerle birlikte balyoz sallayıp çıkarıyor
15:36   Kemal Sunal vefatının 19'uncu yılında mezarı başında anıldı
15:21   7 yaşındaki Uğur tekerlekli sandalyesine kavuştu
14:38   Danıştay saldırısının faili Alpaslan Arslan'ın babası konuştu
13:47   40 bisikletli bisiklet kültürünü yaymak için pedal çevirdi