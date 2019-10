7 yaşındaki Yusuf'un "Koşmak, arkadaşlarımla oynamak istiyorum" feryadı

7 yaşındaki Yusuf'un "Koşmak, arkadaşlarımla oynamak istiyorum" feryadıDiyarbakırlı 7 yaşındaki Yusuf Çelik, omurilik zarları ve sinirleri dışarıda doğduHenüz 7 günlükken ameliyat edilen Yusuf için doktorlar sağlığına kavuşacağını söylediAradan geçen yıllarda Yusuf'un, iki ayağını da bilekten sonra hissetmediği ortaya çıktıİlkokula başlayan küçük Yusuf, tedavisinin yapılması için yetkililerin kendilerine yardım edilmesini istiyorDİYARBAKIR - Diyarbakır'da, 7 yıl önce omurilik zarları ve sinirlerinin bir kese halinde belinden dışarı doğru doğan Yusuf Çelik, henüz 7 günlükken ameliyat masasına yattı. Ameliyat sonrası yürüyemez durumu gelen Çelik, arkadaşları gibi gezip oyun oynayacağı günün hayalini kuruyor. Diyarbakır'ın Hani ilçesinde yaşayan ve 10 yıllık evli olan Remzi-Sabiha Çelik çiftinin 7 yıl önce Yusuf ismini verdikleri çocukları dünyaya geldi. Omurilik zarları ve sinilerinin bir kese halinde belden dışarı doğan Yusuf, henüz 7 günlükken hastalığı nedeni ile bıçak altına yattı. Ameliyat sonrası Yusuf, sağ ve sol ayaklarını bilekten sonra hissetmezken, idrar ve dışkısını tutamama durumları ile karşı karşıya kaldı.Her gün 3 kere okula giden anne, oğlunun altını değiştiriyorŞimdilerde 7 yaşında olan ve ilkokula başlayan Yusuf'un annesi, her gün 3 defa okula giderek oğlunun altını değiştiriyor. Yaşıtları gibi koşup oyun oynayacağı günün hayalini kuran Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sesini duymasını ve kendilerine yardım etmesini bekliyor.Yaşadığı süreçle ilgili İhlas Haber Ajansı muhabirine konuşan baba Remzi Çelik, oğlunun tedavisi için Diyarbakır'a yerleştiğini belirterek, maddi sıkıntılardan dolayı tedaviye devam edemediklerini söyledi. Çelik, "7 yıl önce oğlum doğarken sırtında bir kese vardı, ben devlet hastanesine gittim. Bana oğlumun ameliyat olması gerektiğini söylediler. 7 günlükken çocuk ameliyat oldu, durumu ortada. Sağ ayağı bilekten aşağı hissetmiyor, altını hissetmiyor. Biz çocuk için köyden geldik, normalde Hani ilçesinde kalıyorum. Bu çocuğun fizik tedavisi için kalkıp Diyarbakır merkeze geldim, 15 aydır gelmişim çalışmadığımdan dolayı kiralarımda birikti, mağduruz. Omuriliğin erken doğması ile sırtında bir leke oluştu, ameliyat sonrası da başarılı geçtiklerini söylediler. Oğlumu Adana'ya götürdüm, fizik tedavi ile iyileşebileceklerini söylediler. 5 yıldır fiziğe gidiyor ama değişen bir şey yok. Ben çocuğumun iyileşmesini istiyorum, okula gidiyor altını hissetmediğin için sürekli altını değiştiriyoruz, her gün gidip gelmekte sıkıntı çekiyoruz, gidip gelemiyoruz. Oğlumda bez bağlamaktan rahatsız" dedi."Oğlumun iyileşmesini istiyorum"Anne Sabiha Çelik ise, oğlunun tedavisi için Hani ilçesinden Diyarbakır'a yerleştiklerini söyledi. Anne Çelik, "Doğuma 1 ay kala hastaneye gittim, belinin su topladıklarını ve belinde kese olduklarını söylediler. Doğum yaparken bu halde doğdu, doktorlar doğar doğmaz kucağıma almadan hastaneye götürmem gerektiğini söylediler. Bende korktum hemen oradan hastaneye götürdüm, doktorlar ameliyat olması gerektiğini söyledi. 7 günlükken ameliyat oldu. Altını hissetmiyor, bez bağlıyoruz, okula başladığı zamandan beri her gün okula bez götürerek altını değiştiriyorum. Koşamıyor, oynayamıyor okuldaki çocukların kendisiyle dalga geçtiğini sakat olduğunu söylüyorlar. Buradan Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum, iyileşme şansı varsa mutlaka destek bekliyoruz, yardım bekliyoruz. Maddi durumumuz çok kötü, eşim son 6 aydır çalışmıyor, baya kiramızda birikti biz oğlumun iyileşmesini istiyoruz, biz onun için köyden buraya geldik, iyileşirse köye tekrar dönmek istiyoruz" diye konuştu."Koşmak, arkadaşlarımla oynamak istiyorum"7 yaşındaki Yusuf Çelik ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek koşmak, arkadaşlarıyla oynamak istediğini söyledi. Çelik, "7 yaşındayım herkes sakat olduğumu söylüyor, yürümek, koşmak istiyorum. Arkadaşlarım koşuyor, oynuyor, ben koşamıyorum arkadaşlarımı özlüyorum. Beni iyileştirin" şeklinde konuştu.