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7 yaşındaki Zehra, kumbaradaki parayı kampanyaya bağışladı

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde yaşayan ilkokul öğrencisi Zehra Şen (7), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' kampanyasına, kumbarasındaki 311 lirayı bağışladı.

01.04.2020 16:39 | Son Güncelleme: 01.04.2020 16:39
7 yaşındaki Zehra, kumbaradaki parayı kampanyaya bağışladı

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde yaşayan ilkokul öğrencisi Zehra Şen (7), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' kampanyasına, kumbarasındaki 311 lirayı bağışladı.Fatih Sultan Mahallesi'nde yaşayan, ilkokul 2'nci sınıf öğrencisi Zehra Şen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' kampanyasını öğrendikten sonra babası Bekir ve kardeşi Yusuf Şen ile kumbarasını alıp, banka şubesine gitti. Burada, kumbarasında biriktirdiği 311 lirayı kampanya hesabına yatıran Zehra Şen, daha sonra Nizip Kaymakamı Kemal Şahin ile bir araya geldi. Zehra Şen'den, kumbarasında biriktirdiği 311 lira ile kampanyaya destek olduğunu gösteren banka dekontunu alan Kaymakam Şahin, "Bizi gururlandıran hem de duygulandıran bir gelişmeydi. Küçük çocuğumuz ile onu duyarlı yetiştiren ailesini kutluyorum" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Banka, Nizip, Güncel
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