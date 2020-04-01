Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

7 yaşındaki Zehra, kumbaradaki parayı kampanyaya bağışladı

7 yaşındaki Zehra, kumbaradaki parayı kampanyaya bağışladıGAZİANTEP'in Nizip ilçesinde yaşayan ilkokul öğrencisi Zehra Şen (7), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' kampanyasına, kumbarasındaki 311 lirayı bağışladı.

01.04.2020 18:21 | Son Güncelleme: 01.04.2020 18:28
7 yaşındaki Zehra, kumbaradaki parayı kampanyaya bağışladı
GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde yaşayan ilkokul öğrencisi Zehra Şen (7), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' kampanyasına, kumbarasındaki 311 lirayı bağışladı.
Fatih Sultan Mahallesi'nde yaşayan, ilkokul 2'nci sınıf öğrencisi Zehra Şen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' kampanyasını öğrendikten sonra babası Bekir ve kardeşi Yusuf Şen ile kumbarasını alıp, banka şubesine gitti. Burada, kumbarasında biriktirdiği 311 lirayı kampanya hesabına yatıran Zehra Şen, daha sonra Nizip Kaymakamı Kemal Şahin ile bir araya geldi. Zehra Şen'den, kumbarasında biriktirdiği 311 lira ile kampanyaya destek olduğunu gösteren banka dekontunu alan Kaymakam Şahin, "Bizi gururlandıran hem de duygulandıran bir gelişmeydi. Küçük çocuğumuz ile onu duyarlı yetiştiren ailesini kutluyorum" dedi. 7 yaşındaki Zehra, kumbaradaki parayı kampanyaya bağışladı

Kaynak: DHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Banka, Nizip, Güncel

Haberin Videosu :

7 yaşındaki Zehra, kumbaradaki parayı kampanyaya bağışladı
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››7 yaşındaki Zehra, kumbaradaki parayı kampanyaya bağışladı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

İşte yeni tip koronavirüs vakası tespit edilmeyen ülkeler Haberler
İşte yeni tip koronavirüs vakası tespit edilmeyen ülkeler
Araç sahiplerine müjde! LPG’ye tarihi indirim geldi Haberler
Araç sahiplerine müjde! LPG'ye tarihi indirim geldi
AK Parti Sözcüsü Çelik, yardım kolisi eleştirilerine tepki gösterdi Haberler
AK Parti Sözcüsü Çelik, yardım kolisi eleştirilerine tepki gösterdi
Türkiye’de koronavirüs testi yapmak için yetkilendirilmiş laboratuvarların listesi Haberler
Türkiye'de koronavirüs testi yapmak için yetkilendirilmiş laboratuvarların listesi
İmamoğlu, Soylu’nun ’Başka bir devlet oluşturmak istiyorsunuz’ sözlerine yanıt verdi Haberler
İmamoğlu, Soylu'nun "Başka bir devlet oluşturmak istiyorsunuz" sözlerine yanıt verdi
Bilim Kurulu üyesi, önümüzdeki 4-5 günü işaret edip sevindiren haberi verdi Haberler
Bilim Kurulu üyesi, önümüzdeki 4-5 günü işaret edip sevindiren haberi verdi
Ücretli öğretmenlerin durumu ne olacak? Albayrak konuya açıklık getirdi Haberler
Ücretli öğretmenlerin durumu ne olacak? Albayrak konuya açıklık getirdi
ABD’de korona bilançosu ağrılaşıyor! Bir günde 920 kişi öldü Haberler
ABD'de korona bilançosu ağrılaşıyor! Bir günde 920 kişi öldü

Son Dakika Güncel Haberleri

18:37: Kovid-19 uyarılarına rağmen yoğunluk dikkati çekti - Haber 18:37: Osmaniye'de dereler taştı, bir mahalleyi su bastı - Haber 18:36: Belediyeden dezenfeksiyon tüneli - Haber 18:36: "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek - Haber 18:36: Ağrı'da 7 köyün karantinaya alındığı iddiasına valilikten yalanlama Açıklaması - Haber 18:22: 10 ülkede henüz koronavirüs vakası tespit edilmedi - Haber 17:52: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'yardım kolisi' tepkisi: Siyasi hastalık üretmeye bugünlerde bile ara vermiyorlar - Haber 17:39: İmamoğlu, Soylu'nun "Başka bir devlet oluşturmak istiyorsunuz" sözlerine yanıt verdi - Haberler 17:03: Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 90'a yükseldi - Haber 16:31: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Tabloyu 4-5 gün daha korursak pik yapmadan inişe geçeriz - Haber 16:06: ASFED Başkanı Yusuf Atik, koronavirüs tedbirleri kapsamında sektör çalışanlarına uyarılarda bulundu - Haber