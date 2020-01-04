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7 yeni atölye için kayıtlar başladı

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi tarafından hizmete sunulan çocuklar için deney, gözlem ve eğitim alanları sunmayı hedefleyen Yeryüzü Ekoloji Okulu'nda bulunan 7 yeni atölye için başvurular kabul ediliyor.

04.01.2020 12:25 | Son Güncelleme: 04.01.2020 12:30 7 yeni atölye için kayıtlar başladı
Belediyesi tarafından hizmete sunulan çocuklar için deney, gözlem ve eğitim alanları sunmayı hedefleyen Yeryüzü Ekoloji Okulu'nda bulunan 7 yeni atölye için başvurular kabul ediliyor.

Tepebaşı Belediyesi'nin doğayı gözlemleyerek deneyimleme imkanı sunmak üzere hizmete kazandırdığı Yeryüzü Ekoloji Okulu, faaliyetlerini sürdürüyor. Tepebaşı Belediyesi Hizmet Binası yanında hazırlanan alanda çocuklara yönelik atölye çalışmalarına ev sahipliği yapan Yeryüzü Ekoloji Okulu, şimdi de 7 yeni atölye çalışmasında çocuklar ile buluşacak. 6-14 yaş arası çocuklar için Besin Ağı ve Ekosistem, Oyunla Kodlama, Oyunlarla Geri Dönüşümü, Pastil Yapımı, Sürdürülebilir Ekolojik Şehir Tasarımı, Teraryum Atölyesi ve Küresel Amaçlar isimli atölye çalışmaları için kayıt işlemleri yapılmaya başlandı.

Çocukların, hazırlanan yeni atölyelere bireysel ve özellikle grup olarak katılımları kabul edilecek. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek atölyeler, öğrencilerin canlıları tanıması, geri dönüşümün ve bilinçli tüketimin önemini kavraması, iklim değişikliklerine dikkatlerinin çekilmesi, analitik düşünmelerinin sağlanması, sosyal hayata uyum sağlamaları ve ekosistemi yakından incelemeleri gibi amaçlar içeriyor. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Tepebaşı, Güncel

Kaynak: İHA

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