7 Yıldır Cinayetten Aranan Şahsı Bekçiler Yakaladı

Kaynak: İHA

Balıkesir'de 2012 yılında işlenen suçtan aranan şahıs Çarşı ve mahalle bekçileri tarafından yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Çarşı ve Mahalle Bekçileri tarafından durumundan şüphelenilen A.Y. yapılan kimlik kontrolünde 'Kişi Hürriyetinden Yoksun Kılma ve Şantaj' suçlarından 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu anlaşıldı. Olayla ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada; 15.05.2012 tarihinde 2. Sakarya Mahallesi Solugan Camii yanında gerçekleşen Kasten Öldürme olayı ile ilgili 10 yıl kesinleşmiş cezası bulunan U.C.P de polisler tarafından yakalandı. Cinayetle ilgili olarak yakalanan A.Y. ve U.C.P. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezavine gönderildi. - BALIKESİR