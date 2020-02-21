Haberler » Güncel » 70. Berlin Film Festivali başladı - Haber

70. Berlin Film Festivali başladı

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen 70. Uluslararası Berlin Festivali (Berlinale) Kanadalı yönetmen Phlippe Falardeau'nun "My Salinger Year" adlı filminir gösterimiyle başladı.

21.02.2020 00:22 | Son Güncelleme: 21.02.2020 00:2270. Berlin Film Festivali başladı
'nın başkenti 'de düzenlenen 70. Uluslararası Berlin Festivali (Berlinale) Kanadalı yönetmen Phlippe Falardeau'nun "My Salinger Year" adlı filminir gösterimiyle başladı.

Berlinale'de yarışan filmlerin gösterildiği Berlinale Palast'ta düzenlenen gala öncesinde yönetmen Falardeau, "My Salinger Year" filminin oyuncuları ve Berlinale Jüri Başkanı İngiliz aktör Jeremy Irons ile çok sayıda tanınmış isim kırmızı halıda yürüdü.
Gala sırasında, Almanya'nın Hanau kentindeki ırkçı terör saldırısında hayatını kaybedenler anıldı ve bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

18 film "Altın Ayı" için yarışacak

Festivalde bu yıl 71 ülkeden yaklaşık 340 film gösterilecek.
Yarışma bölümünde de 18 ülkeden 18 film "Altın Ayı" için yarışacak.

Festivalde ödüller 29 Şubat'ta sahiplerini bulacak.

Yönetmen, Almanya, Berlin, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

01:00  Ankara Cuma namazı kaçta? Diyanete göre 21 Şubat Ankara Cuma namazı saati - ezan vakti
01:00  İzmir'de Cuma namazı kaçta? 21 Şubat İzmir Cuma namazı saati - ezan vakti
01:00  Konya'da Cuma namazı kaçta? 21 Şubat Konya Cuma namazı saati - ezan vakti
01:00  Adana'da Cuma namazı kaçta? 21 Şubat Adana Cuma namazı saati - ezan vakti
01:00  Bursa'da Cuma namazı saat kaçta? 21 Şubat Bursa Cuma namazı saati - ezan vakti
21.02.2020 01:22:49