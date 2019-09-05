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70'inden sonra evlat katili oldu

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde, düğünden sonra yanından ayrılmayı düşünen oğlunu tüfekle vurarak öldüren yaşlı baba, adliyeye sevk edildi.

05.09.2019 10:30 70'inden sonra evlat katili oldu
Aydın'ın Koçarlı ilçesinde, düğünden sonra yanından ayrılmayı düşünen oğlunu tüfekle vurarak öldüren yaşlı baba, adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, olay,Koçarlı ilçesinde bağlı Hacıhamzalar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, uzun süredir nişanlı olduğu kızla 8 Ekim'de evlilik hazırlıkları yapan İsa T. (25) ile 72 yaşındaki babası Orhan T., sabah hayvanlara bakmak için evlerinin yakınındaki dama gitti. Baba oğul hayvan damında birlikte çalışırken, İsa T.'nin düğünden sonra yaşamak için Efeler ilçesinde ev kiralaması yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine ahırdan eve dönen baba Orhan T., yanında getirdiği av tüfeğiyle oğlu İsa T.'ye 2 el ateş etti. Ahırın önünde kanlar içinde yere yığılan İsa T., olay terinde hayatını kaybederken; baba ise suç aletiyle birlikte jandarmaya teslim oldu.
İl Jandarma Komutanlığındaki sorgusu tamamlanan baba Orhan T., Aydın Adliyesi'ne sevk edildi. Oldukça üzgün olduğu gözlenen babanın sorgusunun devam ettiği öğrenildi.
(İHA)

Koçarlı, Aydın, Güncel

Kaynak: İHA

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