70 kilometrelik bayram dönüşü kuyruğu

70 kilometrelik bayram dönüşü kuyruğu21 ilin geçiş noktasında sürücüler güçlükle ilerliyorUzun araç kuyruğunun oluştuğu yollar havadan böyle görüntülendiKuyruk 3 il sınırına ulaştı
KARABÜK - İstanbul
'u Karadenize bağlayan ve 21 ilin geçiş noktası olan Karabük
'ün Kemikli rampalarında bayram dönüşü nedeniyle 70 kilometrelik uzun araç kuyrukları oluştu. Karabük, Çankırı
ve Bolu
il sınırlarını kapsayan yol güzergahında oluşan uzun araç kuyurkları ile Drone ile havadan görüntülendi. 9 günlük Ramazan Bayramı
sonrası ulaşımda dönüş çilesi devam ediyor. İstanbul'u Karadeniz'e bağlantısının sağlandığı Karabük'ün Eskipazar
ilçesinde yer alan Kemikli rampalarında trafik yoğunluğu yaşanıyor. Özelikle Karadeniz illerinden İstanbul'a dönüşe geçen binlerce araç Karabük, Çankırı ve Bolu il sınırlarını kapsayan 70 kilometrelik kısımda uzun kuyrukları oluşurken, trafik ise zaman zaman durma noktasına geldi. Trafiğin yavaş işlediği yolda olası bir aksaklığın yaşanmaması için Karabük Emniyet Müdürlüğü
Bölge Trafik ekipleri yoğun güvenlik önlemi alırken, ağır tonajlı Tır ve kamyonların ise geçişlerine izin verilmiyor.Sabahın erken saatlerinden itibaren trafiğin yoğun şekilde devam ettiği bölgede uzun araç kuyrukları ise Drone ile havadan görüntülendi.
Kaynak: İHA
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