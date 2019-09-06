Haberler» Güncel» Haber

70 kişi hastaneye kaldırıldı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde 70 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu.

06.09.2019 21:35 70 kişi hastaneye kaldırıldı
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde 70 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu.
Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi'ndeki bir iş yerinde çalışan işçilerin, ishal ve karın ağrısı şikayeti üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri çağrıldı. İş yerine gelen ambulanslar şikayeti bulunan 70 işçiyi Kahramankazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastanede yapılan müdahalenin ardından sağlık durumları iyi olduğu belirtilen 70 kişi taburcu edildi.
İş yerine gelen, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından işçilerin yediği yemek ve içtiği sudan numune alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
(Musa Erdoğan/İHA)

Fatih Mahallesi, Kahramankazan, Ankara, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
23:30   Diyarbakır Valiliğinden 'ilçe belediyelerine kayyum' iddialarına yalanlama
23:27   Sultanbeyli'de yatak imalathanesindeki yangın kontrol altında
23:27   İspark otoparklarını işgal eden değnekçilere operasyon devam ediyor
23:26   Didim'de makilik alanda yangın
23:24   İznik'te denizlerde yaşayan mikroorganizmalara ait fosil kalıntıları bulundu
23:20   Ümit Milliler İngiltere'ye kaybetti
23:20   Sınır kapısında 2 bin 500 kaplumbağa ele geçirildi